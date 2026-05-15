J2US όπως Eurovision: Πρόσωπα – έκπληξη και καλλιτέχνες ερμήνευσαν εμβληματικά τραγούδια του διαγωνισμού

Μία ανάσα πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision το Σάββατο 16 Μαΐου, το J2US παρουσίασε ένα ξεχωριστό live, εκτάκτως την Παρασκευή (15.05.2026), γιορτάζοντας τον μεγαλύτερο διαγωνισμό τραγουδιού που φέτος διεξάγεται στη Βιέννη.

Στη σκηνή του J2US ανέβηκαν καλλιτέχνες που έχουν συνδεθεί με τη Eurovision και guests που απογείωσαν το κέφι, όπως η Έλενα Τσαγκρινού, οι Dinamiss, η Σίλια Καψής, ο δημοσιογράφος Γιάννης Πουλόπουλος και ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Παράλληλα επέστρεψαν και γνώριμες παρουσίες από το φετινό J2US αλλά και προηγούμενους κύκλους, όπως η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, νικήτρια το 2022, η Βίκυ Κουλιανού, η Έρρικα Πρεζεράκου, η Χριστίνα Παππά, ο Ηλίας Γκότσης, η Mary Vytinaros, η Έφη Θώδη και ο DJ Deleasis.

Όλοι ένωσαν τις δυνάμεις τους, στήνοντας το δικό τους Eurovision stage, ερμηνεύοντας εμβληματικά τραγούδια από την ιστορία της Eurovision. Στην κριτική επιτροπή, δίπλα στη Βίκυ Σταυροπούλου, τον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή, επέστρεψε ως guest, ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Οι coaches και οι διαγωνιζόμενοι παρτενέρ τους, με τη δική τους ενέργεια έδωσαν τον τόνο σε ένα διαφορετικό live γεμάτο ρυθμό και ανατροπές.

Ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης στο intro του αποψινού «J2US» με άρωμα Eurovision, τραγουδά «My secret… Κοκλωβίζιον» και ξεσηκώνει το κοινό.

Η Μαίρη Βυτινάρος τραγουδάει το «My secret combination» της Καλομοίρα.

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος ερμηνεύει το «Τσάρλι Τσάπλιν».

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ερμηνεύει το «Wild dances» της Ruslana στην σκηνή του «J2US».

Ο Ηλίας Γκότσης τραγουδάει το «S.A.G.A.P.O.».

Η Χριστίνα Παππά τραγουδάει το «Kelekele».

Η Έφη Θώδη τραγουδάει το «Σωκράτης» από τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision το 1979.

Ο Σταν ερμηνεύει το τραγούδι «Ελλάδα, χώρα του φωτός» στην σκηνή του «J2US».

Η Αγγελική Ηλιάδη ερμηνεύει το «My number one» της Έλενας Παπαρίζου στη σκηνή του «J2US».

Η Μαίρη Αργυριάδου τραγουδάει το «Die for you» των Antique.

Η Έρρικα Πρεζεράκου ερμηνεύει το «Everything» της Άννας Βίσση.

Η Έλενα Τσαγκρινού ερμηνεύει το «El diablo» και την επιτυχία της Φουρέιρα, «Fuego».

Οι αδελφές Dinamiss στη σκηνή του «J2US».

Η εκτέλεση του τραγουδιού «Η άνοιξη» από τον Χάρη Λεμπιδάκη.

Η Βίκυ Κουλιανού τραγουδάει το «Zitti e buoni» των Maneskin.

Και ο Τρύφωνας Σαμαράς σε… «τρελό» κέφι.

Το backstage με τον Τρύφωνα Σαμαρά και την Cinderella ήταν απολαυστικό και με εκπλήξεις που θα συζητηθούν.