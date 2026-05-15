Έλενα Κώνστα: Ο περισσότερος κόσμος στην τηλεόραση νομίζει ότι είναι αυτός και κανείς άλλο

Για την τηλεόραση και για το γεγονός πως η ίδια δεν βρίσκεται πια σ’ αυτήν μίλησε, μεταξύ άλλων, η Έλενα Κώνστα στις δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Πάνο Παπαπαδόπουλο, την Παρασκευή.

«Ο κόσμος του ραδιοφώνου και της μουσικής είναι πολύ πιο κοντά σε μένα απ’ ότι ο κόσμος της τηλεόρασης. Δεν ξέρω τι παίρνετε οι άνθρωποι της τηλεόρασης και είστε κάπως…

Τώρα, που έκανα το γρήγορο πέρασμα από το J2US, θυμήθηκα τι είναι αυτό που δεν μ’ αρέσει καθόλου στην τηλεόραση» δήλωσε αρχικά η νεαρή ραδιοφωνική παραγωγός.

«Ξαναμπαίνοντας στην τηλεόραση, είπα “Θεέ μου, μάλλον γι’ αυτό δεν μου το έχεις φέρει”. Είναι σαν να έχετε όλοι μια ιδρυματοποίηση. Πραγματικά δεν θέλω να προσβάλω, δεν έχω καμιά τέτοια πρόθεση, αλλά επειδή και εγώ ήμουν σ’ αυτή την ιδρυματοποίηση, όταν ήμουν μικρούλα, νομίζω ότι πραγματικά είναι σαν ένα μεγάλο ίδρυμα η τηλεόραση», πρόσθεσε.

«Σίγουρα υπάρχουν εξαιρέσεις, μην τρελαθούμε. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρέσεις, απλά νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος εκεί νομίζει ότι είναι αυτός και κανείς άλλος, ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη γη. Δεν φέρονται σαν η τηλεόραση να είναι μικρόκοσμος, αλλά σαν να είναι όλη η υδρόγειος» συμπλήρωσε, επίσης, η Έλενα Κώνστα στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσει.