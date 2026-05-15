Media

Έλενα Κώνστα: Ο περισσότερος κόσμος στην τηλεόραση νομίζει ότι είναι αυτός και κανείς άλλο

«Δεν φέρονται σαν η τηλεόραση να είναι μικρόκοσμος, αλλά σαν να είναι όλη η υδρόγειος» τονίζει η Έλενα Κώνστα
Έλενα Κώνστα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

«Ο κόσμος του ραδιοφώνου και της μουσικής είναι πολύ πιο κοντά σε μένα απ’ ότι ο κόσμος της τηλεόρασης» παραδέχτηκε η Έλενα Κώνστα.

Για την τηλεόραση και για το γεγονός πως η ίδια δεν βρίσκεται πια σ’ αυτήν μίλησε, μεταξύ άλλων, η Έλενα Κώνστα στις δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της  εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Πάνο Παπαπαδόπουλο, την Παρασκευή.

«Ο κόσμος του ραδιοφώνου και της μουσικής είναι πολύ πιο κοντά σε μένα απ’ ότι ο κόσμος της τηλεόρασης. Δεν ξέρω τι παίρνετε οι άνθρωποι της τηλεόρασης και είστε κάπως…

Τώρα, που έκανα το γρήγορο πέρασμα από το J2US, θυμήθηκα τι είναι αυτό που δεν μ’ αρέσει καθόλου στην τηλεόραση» δήλωσε αρχικά η νεαρή ραδιοφωνική παραγωγός.

«Ξαναμπαίνοντας στην τηλεόραση, είπα “Θεέ μου, μάλλον γι’ αυτό δεν μου το έχεις φέρει”. Είναι σαν να έχετε όλοι μια ιδρυματοποίηση. Πραγματικά δεν θέλω να προσβάλω, δεν έχω καμιά τέτοια πρόθεση, αλλά επειδή και εγώ ήμουν σ’ αυτή την ιδρυματοποίηση, όταν ήμουν μικρούλα, νομίζω ότι πραγματικά είναι σαν ένα μεγάλο ίδρυμα η τηλεόραση», πρόσθεσε.

«Σίγουρα υπάρχουν εξαιρέσεις, μην τρελαθούμε. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρέσεις, απλά νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος εκεί νομίζει ότι είναι αυτός και κανείς άλλος, ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη γη. Δεν φέρονται σαν η τηλεόραση να είναι μικρόκοσμος, αλλά σαν να είναι όλη η υδρόγειος» συμπλήρωσε, επίσης, η Έλενα Κώνστα στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
164
106
89
81
65
Media: Περισσότερα άρθρα
Όταν ο Σταύρος Φλώρος που ακρωτηριάστηκε φώναξε «Τηλέμαχος» μετά από νίκη σε αγώνισμα στο Survivor - Η ιστορία με τον 15χρονο που «χάθηκε» στην Καβάλα
Ο Σταύρος Φλώρος κατάγεται από την Μεσορόπη Καβάλας και συντοπίτης του ήταν ο 15χρονος Τηλέμαχος Τσιμιρίκας που σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να σώσει τα αδέρφια του από το φλεγόμενο σπίτι τους
Σταύρος Φλώρος
Newsit logo
Newsit logo