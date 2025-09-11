Eurovision: Βόμβα από Ιρλανδία, θα απέχει από τον διαγωνισμό αν συμμετάσχει το 2026 το Ισραήλ – Η ανακοίνωση του RTE

Πιο δημοφιλή
Μη χάσετε
Media: Περισσότερα άρθρα
Ο πρώτος αγώνας Ασφαλείας, για τη διαγωνιστική εβδομάδα που διανύουμε, έρχεται απόψε, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στο νέο επεισόδιο...
«Είχες να κάνεις με τη Βίσση, τη Βανδή, τώρα το να ασχοληθώ με έναν πρώην παίκτη ριάλιτι το έχω γραμμένο στα παλιά μου τα παπούτσια», πρόσθεσε ο πρώην εκδότης
Ο οικοδεσπότης της εκπομπής Τάκης Χατζής διαφώνησε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρο Μαργαρίτη και οι τόνοι ανέβηκαν
Ο Δημήτρης Μαρέδης περιέγραψε το παρασκήνιο της συνάντησής του με τη Ζέττα Μακρή: «Ήμασταν φίλοι, κάναμε παρέα»
"Η κα. Μακρή, όπως η ίδια είπε, είχε μια προνομιακή σχέση με τα ΜΜΕ, είχε μια προνομιακή σχέση μαζί μου" τόνισε ο Δημήτρης Μαρέδης.
Λέγεται «The Wall» και φιλοδοξεί να κερδίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών
Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη
Ξέσπασε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης: «Προσπαθεί να διαφημίσει την εκπομπή του πάνω σε πρώην παρουσιάστριά του»
Ο γνωστός δημοσιογράφος δεν αποκάλυψε το όνομα του προσώπου που λειτουργεί με... υπόγειες - όπως ισχυρίζεται - μεθόδους
Έρχεται η νέα εκπομπή της Ελένης Τσολάκη – Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» κάνει πρεμιέρα στις 20 Σεπτεμβρίου στον ΑΝΤ1
Αφροδίτη Γραμμέλη και Πέτρος Κωστόπουλος στην ομάδα της