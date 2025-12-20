Εβελίνα Παπούλια για τη σειρά «Δύο Ξένοι»: Είχα κατάθλιψη τότε, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα

Η Εβελίνα Παπούλια γύρισε πίσω το χρόνο και θυμήθηκε την εποχή που πρωταγωνιστούσε στη σειρά του Mega «Δύο Ξένοι». Ήταν μια περίοδος εξαιρετικά δύσκολη για την ίδια. Προσπαθούσε να διαχειριστεί την επιτυχία και ταυτόχρονα πάλευε με την κατάθλιψη που είχε μπει στη ζωή της.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, και δήλωσε πως είχε περάσει πολύ δύσκολα το διάστημα που γυριζόταν η σειρά «Δύο Ξένοι», καθώς πάλευε με την κατάθλιψη. Η ίδια πάντως έδινε τον καλύτερο εαυτό της και το τελικό αποτέλεσμα αγαπήθηκε από τους τηλεθεατές και άφησε εποχή στην ιδιωτική τηλεόραση.

Η Εβελίνα Παπούλια είπε για την κατάθλιψη που αντιμετώπισε: «Την επιτυχία δεν τη διαχειρίστηκα εύκολα, είχα κατάθλιψη τότε, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα εκείνη την περίοδο. Ενώ είχα κάτι τόσο όμορφο να χαρώ, για κάποιο λόγο συνδυάστηκε στο μυαλό μου με κάτι πάρα πολύ άσχημο, ήταν πολύ αγχωτικό».

Η ηθοποιός συνέχισε: «Μου στέρησε πάρα πολύ την ελευθερία μου. Ήταν πάρα πολύ έντονο όλο, δεν ήταν όπως είναι τώρα τα πράγματα. Όταν δεν το γνωρίζεις αυτό το πράγμα, παθαίνεις έναν πανικό. Δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος αν δεν το ζήσει.

Το να περπατάς στον δρόμο και να σε σταματάνε κάθε δέκα λεπτά και να μην μπορείς να είσαι με τη φόρμα σου και να υπάρχει κριτική του πώς είσαι, τι φόρεσες… είναι λίγο περίεργο όταν δεν το έχεις συνηθίσει.

Εννοείται πληγώθηκα από πράγματα. Μπορεί να λέμε τώρα ότι οι Δύο Ξένοι είναι all time classic, αλλά τότε δεν ήταν έτσι, τρώγαμε πολύ “ξύλο” από δημοσιογράφους και ανθρώπους του χώρου. Μας έλεγαν “ελαφριούς”».

«Η επιτυχία αυτής της σειράς νομίζω πως ήταν το ότι ήμασταν όλοι εξαιρετικά παθιασμένοι» είχε πει η Εβελίνα Παπούλια σε παλαιότερη συνέντευξή της.