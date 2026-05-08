Σία Κοσιώνη: Όταν έπρεπε να εκφωνήσω ειδήσεις που είχαν θάνατο συνήθως δεν μπορούσε να βγει η φωνή μου

Μερικές ώρες πριν εκφωνήσει το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η Σία Κοσιώνη ήταν καλεσμένη στη ραδιοφωνική εκπομπή που έχουν ο Νότης Παπαδόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης στον ΣΚΑΪ 100,3.

Η γνωστή δημοσιογράφος θυμήθηκε τις πιο έντονες στιγμές που έχει βιώσει κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ και συγκινήθηκε. Η Σία Κοσιώνη παραδέχτηκε μεταξύ άλλων ότι η φωνή της δεν μπορούσε να βγει όταν μετέδιδε ειδήσεων για θανάτους παιδιών.

«Είκοσι χρόνια είναι μια ζωή. Στην πρώτη γραμμή, ξεχωρίζω πολλές, δεν είναι μία. Τη μέρα που έγινε το PSI ας πούμε, ήταν ένα “Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χρεοκοπήσαμε”. Σκεφτόμουνα ένα μήνα περίπου το πώς θα πω εκείνη τη μέρα την καλησπέρα. Γιατί το ξέραμε ότι έρχεται, θέλω να πω γι’ αυτό το σκεφτόμουνα έναν μήνα», είπε αρχικά.

«Όταν έπρεπε να εκφωνήσω ειδήσεις που είχαν θάνατο συνήθως δεν μπορούσε να βγει η φωνή μου, θάνατο παιδιών, κυρίως… Ας πούμε, θυμάμαι την υπόθεση της μικρής Άννυ, που ήταν η μόνη στιγμή που, δεν ήταν απλώς ότι ήθελα να κλάψω. Για να θυμίσουμε στους ακροατές και στις ακροάτριές μας, ήταν αυτή η φρικτή υπόθεση ενός πατέρα που είχε τεμαχίσει το κοριτσάκι του. Ήθελα να κάνω εμετό. Δηλαδή, είχε ανακατευτεί το στομάχι μου, δεν μπορούσα καθόλου να το διαχειριστώ. Πολέμους… δράματα. Και επίσης, απώλειες δικών μας ανθρώπων. Γιατί, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε ζήσει…», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Έχουμε αποχαιρετήσει, έχουμε παντρευτεί, έχουμε χωρίσει, έχουμε γεννήσει, τα ‘χουμε κάνει όλα», πρόσθεσε η Σία Κοσιώνη.