Η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ: «Ολοκληρώνεται το όμορφο ταξίδι μου, ήμουν 26 είμαι 46»

Φορώντας ένα κομψό μπλε σκούρο κοστούμι εμφανίστηκε η Σία Κοσιώνη στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της καριέρας της στον ΣΚΑΪ.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (08.05.2026) ο σταθμός του Φαλήρου ανακοίνωσε κι επισήμως το τέλος της συνεργασίας του με τη λαμπερή παρουσιάστρια. Η Σία Κοσιώνη στις 20:00 βγήκε κανονικά στον «αέρα» του ΣΚΑΪ και εκφώνησε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων.

Στο τέλος του δελτίου, η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε συγκινημένη τους τηλεθεατές, με άκρως συγκινητικό τρόπο.

«Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή. Μία στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή την στιγμή χτυπά πολύ δυνατά», άρχισε να λέει η Σία Κοσιώνη.

«Απόψε δε θα σας πω ότι το δελτίο μας ολοκληρώνεται, θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ, ήμουν 26 είμαι 46. Ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας.

Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο, που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν.

Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας πάντα με σεβασμό και αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου», είπε στη συνέχεια η Σία Κοσιώνη.

«Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί, χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και χωρίς τους άξιους συνεργάτες μου» πρόσθεσε.

«Σας ευγνωμονώ. Καλή σας νύχτα και εις το επανιδείν», δήλωσε στο τέλος η γνωστή δημοσιογράφος που ήταν στον εν λόγω τηλεοπτικό σταθμό για 20 ολόκληρα χρόνια.

Λίγο νωρίτερα ο Βασίλης Χιώτης αποχαιρέτησε τη Σία Κοσιώνη on air, σφίγγοντάς της το χέρι.

«Σε ευχαριστώ Σία μου, τιμή μου», είπε και εκείνη του απάντησε συγκινημένη: «Δική μου».

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.

Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την

εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια.

Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της

βήματα.

Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο

τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης και μέτοχος του Ομίλου, δήλωσε: “Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε

ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια

αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και

αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα”», έγραφε η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού.