Σία Κοσιώνη: Οι πιο ξεχωριστές στιγμές της στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ – Ατάκες που θα μείνουν στην ιστορία

Το τηλεοπτικό «διαζύγιο» της Σίας Κοσιώνη και του ΣΚΑΪ είναι γεγονός! Την Παρασκευή (08.5.2026) ο σταθμός του Φαλήρου ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της πολυετούς τους συνεργασίας.

Η Σία Κοσιώνη μετά από 20 χρόνια πορείας στον ΣΚΑΪ, ολοκληρώνει τη συνεργασία της με τον τηλεοπτικό σταθμό, που τη σύστησε στο τηλεοπτικό κοινό. Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας παρουσίασης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του καναλιού η γνωστή δημοσιογράφος είχε πολλές ξεχωριστές στιγμές και είχε πει ατάκες που θα μείνουν στην ιστορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από μερικούς μήνες, η Σία Κοσιώνη επέστρεψε στο πλατό, ύστερα από το σοβαρό ζήτημα υγείας που πέρασε και την κράτησε για εβδομάδες μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η γνωστή παρουσιάστρια, φορώντας ένα γαλάζιο κοστούμι και ένα λαμπερό χαμόγελο στα χείλη, ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης που λάμβανε όλον αυτόν τον καιρό που απουσίαζε για λόγους υγείας από το πόστο της στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ. Μάλιστα, η Σία Κοσιώνη δήλωσε χαρούμενη με την επιστροφή της.

«Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, πίσω στη θέση μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιστρέφω επιτέλους κοντά σας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα μεγάλο ευχαριστώ απ’ την καρδιά μου για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας όλο αυτό το διάστημα, να ‘στε όλοι καλά. Αμέσως το δελτίο μας», είπε στην έναρξη του δελτίου η Σία Κοσιώνη.

Τον Ιούνιο του 2024, ήταν η περίοδος των Ευρωεκλογών. Κάποια στιγμή επικράτησε ένταση στην έκτακτη εκπομπή που παρουσίασε στον ΣΚΑΪ η Σία Κοσιώνη, οδηγώντας την παρουσιάστρια σε αδιέξοδο. Προσπάθησε, λοιπόν, να κατευνάσει τα πνεύματα, ανάμεσα στον Νίκο Φαραντούρη του ΣΥΡΙΖΑ και τον Δημήτρη Τσιόδρα της Νέας Δημοκρατίας.

«Ξέρω κι εγώ να φωνάζω, αλλά δεν είναι ευχάριστο για τους τηλεθεατές», είχε πει αρχικά και αμέσως μετά φώναξε: «Αρκετά, αρκετά! Τι θέλετε τώρα; Αρκετά! Είναι αγενές, και καλά εμένα δεν με σέβεστε, σεβαστείτε τους τηλεθεατές».

Τον Οκτώβριο του 2021 η Σία Κοσιώνη είχε λυγίσει on air με το θέμα υγείας της πεθεράς της, Ντόρας Μπακογιάννη.

Κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων, η σύζυγος του Κώστα Μπακογιάννη σχολίασε πως η ανακοίνωση της ασθένειας προκάλεσε έντονη συγκίνηση και κύμα συμπαράστασης από τον κόσμο, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχές της για γρήγορη ανάρρωση.

Στην έναρξη της έκτακτης ενημερωτικής εκπομπής του ΣΚΑΪ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές 2023, η Σία Κοσιώνη θέλησε να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα. Αφορμή στάθηκε η απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη να μην στείλει εκπροσώπους του κόμματος σήμερα στον σταθμό, μετά τα όσα έγιναν με τον Γιώργο Αυτιά και την τοποθέτησή του.

«Είμαι 17 χρόνια παρουσιάστρια στον ΣΚΑΪ, δε δεχόμαστε μαθήματα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είχε πει.

Το 2023 η Σία Κοσιώνη είχε ευχηθεί on air για τα γενέθλια του γιου της, Δήμου.

Ο μικρός έκλεινε τα έκτα του γενέθλια και η παρουσιάστρια θέλησε να του ευχηθεί δημόσια μετά το πέρας των αυτοδιοικητικών εκλογών.

«Να πω και χρόνια πολλά στον γιο μου που έγινε 6 ενώ ήμουν στον αέρα», είχε πει στον «αέρα».

Η νοσταλγική φωτογραφία από το ξεκίνημά της στον ΣΚΑΪ

Πριν από μερικά χρόνια, η Σία Κοσιώνη είχε μοιραστεί στα social media μία φωτογραφία από το πρώτο δελτίο ειδήσεων που είχε παρουσιάσει στον ΣΚΑΪ το μακρινό 2006.

Μάλιστα, η δημοσιογράφος είχε κάνει την εν λόγω ανάρτηση με αφορμή τα 16 χρόνια που είχε συμπληρώσει τότε στο «τιμόνι» του δελτίου, το 2022.

«Γεννήθηκε Πρωταπριλιά. Σαν ψέμα μου φαίνεται ότι πέρασαν 16 ολόκληρα χρόνια. Και τι χρόνια… Χρόνια πολλά ΣΚΑΪ», είχε γράψει στην ανάρτησή της.

View this post on Instagram A post shared by Sia Kosioni (@siakossioni)

Όπως αποκάλυψε ο Γρηγόρης Μελάς μέσω του newsit.gr, η γνωστή δημοσιογράφος παρουσιάζει απόψε Παρασκευή (08.05.2026) το τελευταίο δελτίο ειδήσεων στον σταθμό που τη φιλοξένησε για 20 ολόκληρα χρόνια. Η Σία Κοσιώνη και ο ΣΚΑΪ ολοκλήρωσαν κι επισήμως τη συνεργασία του και ο σταθμός απέστειλε σχετική ανακοίνωση, κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται πριν την παρουσίαση του τελευταίου δελτίου.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.

Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την

εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια.

Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της

βήματα.

Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο

τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης και μέτοχος του Ομίλου, δήλωσε: “Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε

ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια

αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και

αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα”», έγραφε η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού.