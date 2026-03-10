Έβελυν Ασουάντ, Μάρτζυ Λαζάρου και Δημήτρης Πανόπουλος καλεσμένοι απόψε του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, απόψε, Τρίτη 10 Μαρτίου στις 24:00 υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Έβελυν Ασουάντ, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», αλλά και τη Μάρτζυ Λαζάρου με τον Δημήτρη Πανόπουλο.

Το δημοσιογραφικό δίδυμο που παρουσιάζει την εκπομπή «Weekend Live» είπε τα πάντα για τη συνεργασία του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ενώ η ταλαντούχα ηθοποιός, αλλά και ερμηνεύτρια, μιλάει για τη Συρία, τον τόπο καταγωγής του πατέρα της, θυμάται τα εφηβικά της χρόνια στη Θεσσαλονίκη και εξηγεί πώς από τις σπουδές στη Βιολογία βρέθηκε στο Εθνικό Θέατρο.

Πώς αντέδρασαν οι γονείς της, όταν τους ανακοίνωσε ότι θα γίνει ηθοποιός; Γιατί δεν είχε εργαστεί ποτέ ξανά στην τηλεόραση; Πώς καταφέρνει να συνδυάζει την υποκριτική με το τραγούδι; Η Έβελυν μιλάει για τους PAGAN, το συγκρότημά της, και τραγουδάει A Capella στον Γρηγόρη στην ιδιαίτερη «παγκανική» γλώσσα, εξηγώντας πώς τα αρχέγονα φωνήματα εκφράζουν τα συναισθήματα πέρα από τις λέξεις. Ποιο ήταν το κοινό σημείο αναφοράς με τον Σταύρο Τσουμάνη, τον εμπνευστή των PAGAN; Τι αξία έχει η παράδοση για εκείνη; Τέλος, μιλά με ενθουσιασμό για την παράσταση «Astoria» στο Θέατρο Παλλάς, τη «Γιοζεφίνε η αοιδός» στην Εθνική Λυρική Σκηνή, αλλά και για τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζουν οι PAGAN στην Τεχνόπολη στις 21 Ιουνίου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο αποψινό «The 2Night Show» τη Μάρτζυ Λαζάρου και τον Δημήτρη Πανόπουλο, το δημοσιογραφικό δίδυμο που παρουσιάζει την εκπομπή «Weekend Live». Η Μάρτζυ, φανερά ανανεωμένη, μιλάει για τη μάχη της με τα κιλά, περιγράφοντας την πενταετή ταλαιπωρία της, και τη στιγμή που «λύγισε» βλέποντας τον αριθμό στη ζυγαριά. Παράλληλα, θυμάται το ξεκίνημά της, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν 20 χρόνια στον χώρο, και παραδέχεται ότι η παρουσίαση δεν ήταν στα σχέδιά της, αλλά κάτι προέκυψε και πλέον την ευχαριστεί. Από την πλευρά του, ο Δημήτρης αναφέρεται στη διαδρομή του από τα «σκληρά» ρεπορτάζ στον δρόμο μέχρι το στούντιο και το infotainment.

Παραδέχεται πως η οικονομική αναβάθμιση αποτελεί κίνητρο για την παρουσίαση, ενώ σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την ποιότητα της σημερινής τηλεόρασης και τις αναίτιες κόντρες που προβάλλονται καθημερινά. Στη συνέχεια, ο Δημήτρης μοιράζεται τις σκέψεις του για τον γάμο και την επιθυμία του να αποκτήσει οικογένεια, ενώ η Μάρτζυ δεν διστάζει να μιλήσει για τις ενοχές της ως μανούλα και σχολιάζει με χιούμορ την πρώτη της εντύπωση για τον συμπαρουσιαστή της, σε μια βραδιά γεμάτη αλήθειες, αναμνήσεις και όνειρα για το μέλλον.

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε, Τρίτη 10 Μαρτίου, και κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.

Συντελεστές

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης