Exathlon: Ο Τάκης Καραγκούνιας εκνευρίστηκε και τα «έδειξε όλα» στους συμπαίκτες του

Ξέσπασε ο Τάκης Καραγκούνιας στο σημερινό (12.09.2025) επεισόδιο του Exathlon, με τους συμπαίκτες του, οι οποίοι όπως ο ίδιος τόνισε: «δεν με σέβεστε».

Τον ύπνο του Τάκη Καραγκούνια τάραξαν 4 από τους συμπαίκτες του στο ριάλιτι Exathlon, με αποτέλεσμα ο πρώην παίκτης και του Survivor να εκνευριστεί. Συγκεκριμένα, αφού δεν μπορούσε να κοιμηθεί, σηκώθηκε από το κρεβάτι του και βγήκε στην αυλή, λέγοντας στον Μάριο Πρίαμο Ιωάννου και τους υπόλοιπους ότι «δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε, δεν σέβεστε τίποτα, μιλάω σοβαρά».

«Εσείς γελάτε εδώ, μιλάω σοβαρά. Γελάς; Μιλάω σοβαρά και γελάς. Δεν σέβεστε τίποτα. Μάριε, μην πεις τίποτα, σου μιλάω σοβαρά. Θέλω να κοιμηθώ και μου την έχεις δώσει στα νεύρα, δεν μπορώ να κοιμηθώ», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο Τάκης Καραγκούνιας επέστρεψε στο δωμάτιό του, αλλά στάθηκε πίσω από την κουρτίνα της μπαλκονόπορτάς του, κρυφοκοιτάζοντας την παρέα που δεν τον άφησε να κοιμηθεί, προκαλώντας γέλιο και στους 4 που τον εντόπισαν να στέκεται όρθιος.

Τελικά, αντάλλαξε μερικές… χειρονομίες «αγάπης» με τους συμπαίκτες και τότε ήταν που αποφάσισε να κατεβάσει την βερμούδα του και να τους δείξει τα.., οπίσθιά του!

Οι συμπαίκτες τους στο θέαμα δεν άντεξαν και ξέσπασαν σε γέλια.