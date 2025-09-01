Media

Exathlon: Τραυματίστηκε ο Στάθης Σχίζας – Έφυγε με ασθενοφόρο

Το πάθος της διεκδίκησης ήταν έντονο για ακόμα μία ημέρα στις ομάδες του Exathlon
Στάθης Σχίζας

Με ένα απρόοπτο σημαδεύτηκε το επεισόδιο του Exathlon της Δευτέρας (1/9/25), με τον Στάθη Σχίζα να φεύγει από τον αγώνα μεταλλίου με…  ασθενοφόρο. 

Ο Στάθης Σχίζας, ενώ περνούσε μία από τις πίστες του Exathlon ξαφνικά σταμάτησε, καθώς ένιωσε ένα «τράβηγμα» στο πόδι. Έφυγε από την πίστα του αγώνα με χειροκροτήματα από τους συμπαίκτες του ενώ το πλάνο, «έκλεισε» με τον ίδιο μέσα στο ασθενοφόρο. 

Ο Μάριος Πρίαμος ήταν ο νικητής του μεταλλίου δύναμης ενώ από τις γυναίκες, η Ιωάννα Τζαβέλα «έσπασε» τα κοντέρ.

Λίγο αργότερα, ο Τάκης Καραγκούνιας, γινόταν «θηρίο», ξεσπώντας που πήρε την πρώτη του νίκη. 

Το πάθος της διεκδίκησης ήταν έντονο για ακόμα μία ημέρα στις ομάδες του Exathlon…

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo