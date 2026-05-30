Έχω παιδιά – επόμενα επεισόδια: Ο Μιχάλης και η Σάρα προσπαθούν να μάθουν τον Τάσο και τη Χαρά να διαβάζουν μόνοι τους

Άκρως ξεκαρδιστικές καταστάσεις περιμένουν κι αυτήν την εβδομάδα τους ήρωες της επιτυχημένης κωμικής σειράς «Έχω παιδιά». Τα νέα επεισόδια θα προβληθούν τη Δευτέρα 01 και την Τετάρτη 03 Ιουνίου στις 20:50, στο MEGA.

Θα καταφέρουν η Σάρα και ο Μιχάλης να μεταδώσουν στα παιδιά τους την αξία της περιβαλλοντικής ευαισθησίας ή η ανακύκλωση στο σπίτι θα καταλήξει σε φιάσκο; Την ίδια ώρα, το ζευγάρι επιστρατεύει κάθε πιθανή στρατηγική για να πείσει τη Χαρά και τον Τάσο να διαβάζουν χωρίς τη δική τους βοήθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχω παιδιά – Δευτέρα 01 Ιουνίου

Επεισόδιο 34 – «Περιβάλλον»: Στο σπίτι της οικογένειας Πολίτη η μία «πράσινη» δραστηριότητα διαδέχεται την άλλη με έναν και μοναδικό σκοπό: να ευαισθητοποιηθούν ο Τάσος και η Χαρά για την προστασία του περιβάλλοντος. Την ίδια στιγμή στην Εκάλη, ο Έκτορας ενθουσιάζεται με την έμπνευση που του χαρίζει απλόχερα η μούσα του. Στο μεταξύ στο Urbanic, ο Σταύρος ανοίγει διαδικτυακό μέτωπο με αναγνώστες που σχολιάζουν αρνητικά ένα άρθρο του Μιχάλη.

Έχω παιδιά – Τετάρτη 03 Ιουνίου

Επεισόδιο 35 – «Πίστες»: Ο Μιχάλης και η Σάρα καταστρώνουν ευφάνταστα σχέδια προκειμένου να μάθουν τον Τάσο και τη Χαρά να διαβάζουν μόνοι τους, ελπίζοντας να περάσουν στην επόμενη «πίστα» της γονεϊκότητας. Παράλληλα, ο Σταύρος είναι απόλυτα πεπεισμένος πως μια γυναίκα τον έχει καταραστεί. Τέλος, η Στέλλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη στον χώρο εργασίας της.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026