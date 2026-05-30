Σταματίνα Τσιμτσιλή για Τίνα Μεσσαροπούλου: «Ευχόμαστε να είναι σύντομα κοντά μας»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε για την επιτυχία της εκπομπής της, ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στη συνεργάτιδά της, Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η γνωστή παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι». Τα όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για την Τίνα Μεσσαροπούλου προβλήθηκαν το Σάββατο (30.05.2026).

«Απολαμβάνω την επιτυχία. Γενικώς, είμαι ευγνώμων για όλα όσα συμβαίνουν, είμαι χαρούμενη. Ευχαριστώ και τον Θεό και τους ανθρώπους που με βοήθησαν και τον Θεό που μου έφερε ευκαιρίες και δυνατότητες να κάνω πράγματα που ονειρευόμουν», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Αλλά από κει και πέρα, δεν σου κρύβω ότι η έντονη καθημερινότητα πολλές φορές, δεν με αφήνει να τα απολαύσω όσο θα ήθελα. Σε αυτή τη φάση δεν σκεφτόμαστε κάτι μα αλλάξουμε. Κι αν προκύψει μια αλλαγή, μπορεί να είναι εξ ανάγκης. Όχι επειδή το σχεδιάζουμε», πρόσθεσε.

«Η Τίνα μας νομίζω ότι είναι καλύτερα και ευχόμαστε σύντομα να είναι κοντά μας» απάντησε για τη συνεργάτιδά της, Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία στέκεται βράχος στη σοβαρή περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη.