Γιατί ρε πατέρα – επόμενα επεισόδια: Η Μάγδα επισκέπτεται τον Μιχαήλο για να του πει όλη την αλήθεια

Ανατροπές στα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1, «Γιατί Ρε Πατέρα;» που θα προβληθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη 1-2 Ιουνίου 2026 στις 22:30.

Κι ενώ η Αντιγόνη αποφασίζει να δώσει τελικά μια ευκαιρία στον Ρουκάκα, ο Τάσος βρίσκεται σε απόλυτο πανικό προσπαθώντας να σώσει τον πατέρα του. Παράλληλα, ο Δάκης παίρνει την κατάσταση στα χέρια του για να ξεμπλέξει μια και καλή με τον Ρουκάκα. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, Γιατί Ρε Πατέρα.

Γιατί ρε πατέρα: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Επεισόδιο 33: Κι ενώ η Αντιγόνη αποφασίζει να δώσει τελικά μια ευκαιρία στον Ρουκάκα, ο Τάσος βρίσκεται σε απόλυτο πανικό προσπαθώντας να σώσει τον πατέρα του. Παράλληλα, ο Δάκης παίρνει την κατάσταση στα χέρια του για να ξεμπλέξει μια και καλή με τον Ρουκάκα, ενώ η Μάγδα, ξέροντας πως ο Νίκος σίγουρα πλέον δεν έχει τα λεφτά, επισκέπτεται τον Μιχαήλο με σκοπό να του πει όλη την αλήθεια. Υπάρχει όμως και κάποιος άλλος που γνωρίζει την αλήθεια. Η σερβιτόρα της καφετέριας, που συνέρχεται ξαφνικά απ’ το κώμα…

Γιατί ρε πατέρα: Τρίτη 2 Ιουνίου

Επεισόδιο 34: Ο Μιχαήλος φέρνει τον Δάκη στα όρια της αντοχής του για να καταλάβει αν γνωρίζει ποιος έχει τα λεφτά. Τελικά, καταφέρνει να πάρει μόνο την πληροφορία πως ο Ρουκάκας έχει βγει απ’ τη μέση. Κι ενώ ο Νίκος με τη Δήμητρα έχουν έρθει πλέον αρκετά κοντά, η Μαλεφιτσάκη συνεχίζει να μην τη βλέπει και με πολύ καλό μάτι. Από την άλλη, ο Μιχαήλος, απελπισμένος από την πίεση των τελευταίων ημερών, θέλει οπωσδήποτε να μάθει την αλήθεια. Και το μόνο άτομο που μπορεί να του τη δώσει, είναι η Μάγδα…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.