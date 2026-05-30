Το σόι σου – επόμενο επεισόδιο: Η μεγάλη ημέρα για το ταξίδι στο Παρίσι έφτασε αλλά Λυδία και Σάββας εγκλωβίζονται στο Κουκάκι

Τα πάνω – κάτω έρχονται στο νέο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του Alpha, «Το σόι σου» που θα προβληθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 22:00.

Η μεγάλη ημέρα, του πολυπόθητου ταξιδιού στο Παρίσι, έφτασε και τίποτα δεν μπορεί να συγκρατήσει την Λυδία και τον Σάββα! Μια φάρσα που πάει εντελώς λάθος, εγκλωβίζει την Λυδία και τον Σάββα στο Κουκάκι και ο Βαγγέλης είναι έτοιμος για όλα και, κυρίως, για την απελευθέρωση τους. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου.

Το σόι σου: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 22:00

Επεισόδιο 50: «Πολιορκία α λα Γαλλικά» – Η μεγάλη ημέρα, του πολυπόθητου ταξιδιού στο Παρίσι, έφτασε και τίποτα δεν μπορεί να συγκρατήσει την Λυδία και τον Σάββα! Οι βαλίτσες είναι έτοιμες, τα κορίτσια θα μείνουν στη Χαρούλα και τον Νάσο αντίστοιχα, και με εξαίρεση το άγχος του Μιχάλη για τα αεροπλάνα, τίποτα δε σκιάζει το πολυαναμενόμενο ταξίδι τους… Ή, σχεδόν τίποτα!

Μια φάρσα που πάει εντελώς λάθος, εγκλωβίζει την Λυδία και τον Σάββα στο Κουκάκι! Στο μεταξύ, η Χαρούλα από το τηλέφωνο, μαθαίνει για τις ομορφιές του Παρισιού, έτσι όπως τις περιγράφει η Λυδία… η οποία όμως δεν κατάφερε να πατήσει ποτέ το πόδι της στη γαλλική πρωτεύουσα! Όταν η αλήθεια έρχεται στο φως, οι Χαμπέοι, με την ελάχιστη ψυχραιμία που διαθέτουν, προσπαθούν να μην ανησυχήσουν τη Σάντρα. Ο Βαγγέλης, όμως, είναι έτοιμος για όλα και, κυρίως, για την απελευθέρωση της Λυδίας και του Σάββα!

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα