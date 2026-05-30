Η Ελένη Μενεγάκη δέχτηκε πρόταση να παρουσιάσει το «YFSF»

Η Ελένη Μενεγάκη απέχει τα τελευταία χρόνια από την ελληνική τηλεόραση, ωστόσο πρόσφατα δέχτηκε μία πρόταση να επιστρέψει στον ΑΝΤ1, παρουσιάζοντας ένα φαντασμαγορικό σόου, το «YFSF».

Σύμφωνα με όσα είπε ο Γρηγόρης Μελάς το Σάββατο (30.05.2026) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» της Σίσσυς Χρηστίδου, ο ΑΝΤ1 ζήτησε από τη λαμπερή παρουσιάστρια να αναλάβει τα ηνία του «YFSF», ωστόσο η Ελένη Μενεγάκη αρνήθηκε. Έτσι βλέπουμε λοιπόν στο τιμόνι του σόου τον Σάκη Ρουβά.

Η πρόταση έγινε πριν από μερικούς μήνες πρόταση αλλά η συνεργασία αυτή δεν προχώρησε.

«Δεν μιλάμε για κούραση με την έννοια, ρε παιδί μου… Το λέμε “κουράστηκε” και θα ακούει ο κόσμος και θα νομίζει ότι έχτιζε. Δεν έχει σημασία.

Αλλά σκέψου ότι από πολύ μικρή ηλικία μέχρι τώρα, είχε μια καθημερινότητα πολύ συγκεκριμένη, με φοβερή στοχοποίηση τα πρώτα χρόνια ειδικά, πάρα πολύ έντονη. Δηλαδή, εντάξει, αμείφθηκε πολύ καλά, αλλά και η ίδια όμως ίδρωσε τη φανέλα.

Και πάντα γενικότερα δεν της άρεσε ποτέ – εγώ το θυμάμαι που το συζητούσαμε – το κομμάτι του βραδινού. Δηλαδή από βραδινά έκανε μόνο τα καλλιστεία πριν από πολλά χρόνια σαν concept και μετά δεν, δεν προέκυψε κάτι που να την ενθουσιάζει», σχολίασε ο Παύλος Σταματόπουλος για την Ελένη Μενεγάκη.

Παράλληλα ο Γρηγόρης Μελάς επισήμανε ότι η τηλεόραση δεν είναι ένα «κεφάλαιο» που έχει κλείσει για την Ελένη Μενεγάκη.

«Είναι εκτίμηση, δεν υπάρχει κανένα σενάριο. Θεωρώ ότι η Ελένη δεν έχει κλείσει εντελώς με την τηλεόραση», πρόσθεσε ο Γρηγόρης Μελάς για την καταξιωμένη παρουσιάστρια.