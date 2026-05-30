Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενα επεισόδια: Η Μελισσάνθη έρχεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη εξέλιξη στο Ίδρυμα

Εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθούν την Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή 3-4-5.06.2026 στις 23:30 και στις 23:00.

Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 23:30

Επεισόδιο 62: Η Ιουλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις του σοβαρού εργατικού ατυχήματος, καθώς η εμπλοκή των αρχών και οι πρώτες κινήσεις της έρευνας φέρνουν έντονη πίεση και αβεβαιότητα στο οικογενειακό της περιβάλλον. Η Μελισσάνθη, ήδη φορτισμένη, έρχεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη εξέλιξη στο Ίδρυμα που την αναγκάζει να επανεξετάσει τα όριά της και τον τρόπο που στέκεται απέναντι στη δουλειά της. Η Ασπασία ετοιμάζεται να φύγει εσπευσμένα για τα παιδιά της, όμως τα νεότερα για τη Στέλλα ανατρέπουν προσωρινά τα σχέδιά της, αφήνοντάς την διχασμένη ως προς το τι πρέπει να κάνει.

Η Πολυξένη δέχεται έντονη αμφισβήτηση για τη δουλειά της στο θέατρο και καλείται να διαχειριστεί την πίεση και τα σχόλια, επιλέγοντας να απαντήσει με επιμονή και προσήλωση. Η Μαγδαληνή, μέσα από μια χαλαρή κουβέντα στον Πειραιά, έρχεται πιο κοντά σε σκέψεις και επιλογές που είχε αφήσει πίσω, χωρίς να είναι βέβαιη αν θέλει ή αντέχει να τις ξανασκεφτεί.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 23:30

Επεισόδιο 63: Η Πολυξένη αφοσιώνεται όλο και περισσότερο στις πρόβες, ενώ μια συζήτηση και μνήμες από το παρελθόν την οδηγούν σε σκέψεις που αποφεύγει καιρό. Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται από μια απρόσμενη συνάντηση που φέρνει ένταση και αμηχανία γύρω από τον γάμο της, την ώρα που εξελίξεις στον επαγγελματικό χώρο του Απόστολου γεννούν νέα ερωτήματα. Η Μαγδαληνή βρίσκεται μπροστά σε μια οικογενειακή σύγκρουση που την αναστατώνει, καθώς στοιχεία που έρχονται στο φως δείχνουν πως υπάρχουν εκκρεμότητες και κίνδυνοι που δεν έχουν αντιμετωπιστεί.

Η Ασπασία, εγκλωβισμένη μακριά από τα παιδιά της, συγκρούεται με τον Σταύρο, καθώς η αδυναμία της να είναι παρούσα την πιέζει και την αναγκάζει να επανεξετάσει επιλογές ζωής. Η Ιουλία προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες μέσα στο χάος που έχει προκαλέσει το εργατικό ατύχημα, στηρίζοντας την οικογένειά της, ενώ η αβεβαιότητα και η αγωνία για τους εμπλεκόμενους βαραίνουν όλο και περισσότερο την καθημερινότητά τους.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 23:00

Επεισόδιο 64: Η Μελισσάνθη ξεκινά τη μέρα της μέσα σε μια ήρεμη οικογενειακή στιγμή, όμως ένα απρόοπτο με τον Γεράσιμο ξυπνά σκέψεις που την κάνουν να σταθεί πιο προσεκτικά απέναντι στον ρόλο της ως μητέρα. Η Ιουλία επιλέγει να σταθεί δίπλα στον Φωκά σεμια δύσκολη στιγμή, δείχνοντας πως δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί, ακόμη κι όταν οι πιέσεις και οι ευθύνες γύρω τους γίνονται πιο έντονες. Η Ασπασία φτάνει στο νοσοκομείο και έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματική εικόνα της κατάστασης της Στέλλας, προσπαθώντας να διαχειριστεί την αγωνία και την απόσταση που τη βαραίνει.

Η Πολυξένη συνεχίζει τις πρόβες στο θέατρο με ένταση, όμως τα σχόλια και οι αντιδράσεις γύρω της δείχνουν πως οι επιλογές της αρχίζουν να τραβούν την προσοχή περισσότερο απ’ όσο θα ήθελε. Η Μαγδαληνή, μέσα από μια ήσυχη συνάντηση στο σπίτι της, κάνει χώρο για κάτι καινούργιο στη ζωή της, αφήνοντας τον εαυτό της να σκεφτεί ξανά όσα είχε παραμερίσει.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.