Ευγενία Σαμαρά: «Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει ο Νίκος Μουτσινάς στην τηλεόραση»

Για τον καλό της φίλο, τον Νίκο Μουτσινά αλλά, τη σειρά «Έχω παιδιά» του MEGA, το τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει στην ΕΡΤ1 αλλά και για τα νούμερα τηλεθέασης μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ευγενία Σαμαρά.

Η Ευγενία Σαμαρά μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και τον Χρήστο Λυσσέα το πρωί της Παρασκευής (19.09.2025) και κλήθηκε να απαντήσει και μία ερώτηση που αφορούσε την επιστροφή του Νίκο Μουτσινά στην τηλεόραση.

«Έχω άγχος, αλλά έχω την ίδια ομάδα και νιώθω ασφάλεια. Αν παρουσιάστρια είναι κάποια που παρουσιάζει ένα παιχνίδι, τότε είμαι κι εγώ. Δεν παρακολουθώ εμμονικά τα νούμερα τηλεθέασης, μου λένε οι άνθρωποι. Δεν θέλω να μπαίνω σε αυτό γιατί με στρεσάρει κιόλας. Το αφήνω, αν χρειάζεται κάτι να ξέρω, το ξέρω. Δεν ξέρω εάν θα μπορούσα να κάνω ζωντανή εκπομπή. Δεν είναι στα πλάνα μου», είπε αρχικά η Ευγενία Σαμαρά.

Για τη δεύτερη σεζόν του «Έχω Παιδιά», η Ευγενία Σαμαρά είπε: «Σε λίγο καιρό ξεκινάμε γυρίσματα και το περιμένω πως και πως. Περίμενα ότι ο κόσμος θα ταυτιστεί με τη σειρά, αλλά όχι ότι θα γίνει τόσο χαμός. Μου έχει χτυπήσει το καμπανάκι να… υιοθετήσω τα παιδιά της σειράς, γιατί τα λατρεύω».

Κλείνοντας, η Ευγενία Σαμαρά ανέφερε: «Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει ο Νίκος Μουτσινάς στην τηλεόραση».