Ευγενία Σαμαρά: «Τα ΜΜΕ έχουν σεβαστεί πολύ την προσωπική μου ζωή, δεν έχουν ξεπεράσει κάποιο όριο»

Mε αφορμή τον δεύτερο κύκλο της σειράς του MEGA, «Έχω παιδιά», η ηθοποιός που υποδύεται την μαμά της σειράς, Ευγενία Σαμαρά, βρέθηκε σήμερα (6/2/2026) καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno».

Η ηθοποιός, Ευγενία Σαμαρά, μίλησε για τη στάση ζωής που προσπαθεί να κρατά, αλλά και το πώς αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπο με τον οποίο συναντάται στη ζωή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, μίλησε και για τον τρόπο που μπορεί να σχολιάζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η προσωπική της ζωή εξηγώντας τον λόγο που αποφεύγει να μοιράζεται πράγματα που αφορούν αυτό το κομμάτι.

«Προσπαθώ να περπατάω στη ζωή μου με αυτά που θέλω εγώ και να μην σκέφτομαι αν αυτά είναι κοινωνικά αποδεκτά ή αν οι άλλοι τα βλέπουν σωστά. Αυτό φέρνει την ηρεμία σίγουρα. Επειδή η ηρεμία με την ευτυχία είναι κοντά, κοντά, περπατάς τουλάχιστον σε έναν δρόμο που εγώ τον ελέγχω» είπε η Ευγενία Σαμαρά και πρόσθεσε:

«Οι άνθρωποι γύρω μας είναι οι καθρέφτες μας. Άνθρωποι που τους έλκουμε γιατί θέλουμε κάτι να μάθουμε εμείς από αυτούς και αυτοί από εμάς. Δε συναντιόμαστε τυχαία στη ζωή… Έχω επιμείνει, δεν έχω υπομείνει… Δε θα φύγω στο πρώτο πράγμα που δε θα πάει καλά. Θα δώσω ευκαιρία στον εαυτό μου, δεν έχει να κάνει με τον άλλον, θα δώσω ευκαιρία στον εαυτό μου να δει και τα πράγματα από μια άλλη σκοπιά και όχι πάνω στη τρέλα μου και σε κάτι που με ενόχλησε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι και ευαίσθητη και ευάλωτη, αλλά το περίβλημα το ξέρω είναι αυστηρό. Κάτι υπάρχει που κρατάει μια απόσταση και θέλει τη δουλειά του για να αφεθεί» είπε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

Ακόμη, η Ευγενία Σαμαρά ανέφερε: «Νομίζω ότι πολλές φορές εκπέμπω, το καταλαβαίνω κι εγώ, ότι ο άλλος από μόνος του πρέπει μέχρι εδώ να φτάσει. Με έχουν σεβαστεί πολύ και χαίρομαι, δεν έχουν ξεπεράσει κάποιο όριο. Στο παρελθόν έχω μοιραστεί στιγμές της προσωπικής μου ζωής, και θα μοιραστώ κάτι πολύ συγκεκριμένο και που θα είμαι οκ με αυτό. Καταλαβαίνω ότι μέχρι στο σημείο που κάποιος θέλει να μοιραστεί τη ζωή του στα social του, είναι δική του επιλογή. Το υπόλοιπο είναι που με ενοχλεί εμένα.

Αν αισθανθώ να ανεβάσω κάτι πιο προσωπικό, θα το κάνω. Αν δεν το κάνω σημαίνει ότι δεν θέλω. Έχει να κάνει με το μοίρασμα. Δεν είναι ανάγκη να τα μοιραζόμαστε όλα… Δε θεωρώ ότι η σημαντικότητα εξαρτάται από το αν θα ανεβάσω κάποια σχέση μου ή όχι. Δεν έχει να κάνει με τον άλλο άνθρωπο, έχει να κάνει με το που βρισκόμαστε εμείς, σε τι στιγμή είμαστε… Ούτε ο σύντροφός μου θα με πείραζε να μη με ανεβάζει στα social».

«Είμαι το ίδιο αποδοτική όταν υπάρχει ένας άνθρωπος στη ζωή μου, και το ίδιο όταν δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος σου δίνει μια ώθηση στα πράγματα…» είπε ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη.