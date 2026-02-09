Φαίη Σκορδά – Δημήτρης Ουγγαρέζος: Γενέθλια για τους παρουσιαστές με δυο τούρτες και ευχές στο στούντιο

Φαίη Σκορδά και Δημήτρης Ουγγαρέζος έχουν γενέθλια και το πρωί της Δευτέρας (09-02-2026) έσβησαν δυο τούρτες, μέσα στο στούντιο της εκπομπής «Buongiorno» του Mega, μπροστά στους υπόλοιπους συντελεστές της εκπομπής.

Η Φαίη Σκορδά και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα και την ίδια χρονιά (1980). Εκτός από συνεργάτες στην εκπομπή, είναι φίλοι εδώ και χρόνια. Μαζί τη φετινή σεζόν, δίνουν τη μάχη σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ζώνη και το αποτέλεσμα είναι για την ώρα, άκρως ικανοποιητικό. Τα γενέθλια των δύο παρουσιαστών, έδωσαν εορταστικό τόνο, στο ξεκίνημα της εκπομπής.

«Χρόνια πολλά Δημήτρη μου, να σε χαιρόμαστε. Εγώ θα ευχηθώ αυτή η χρονιά για εσένα να σου φέρει πολλές αγκαλιές μέσα στο σπίτι του και να γεμίσει το σπίτι σου από παιδικές φωνούλες», είπε η Φαίη Σκορδά απευθυνόμενη στον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

«Εγώ από την πλευρά μου σου ευχηθώ, γιατί δεν είναι μόνο η συνεργασία μας, εγώ σε θεωρώ αδελφή μου. Όλη αυτή την αγάπη που εκπέμπεις σε όλους μας, να τη λάβεις πολλαπλάσια γιατί σου αξίζει», πρόσθεσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Περνάνε τα χρόνια και αυτή είναι μια μέρα που την προσπερνάς. Εγώ όμως, μεγαλώνοντας χαίρομαι πιο πολύ τα γενέθλιά μου. Πριν 10 χρόνια έλεγα σιγά τα γενέθλια. Να είμαστε όλοι καλά», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας η Φαίη Σκορδά.