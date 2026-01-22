Φαίη Σκορδά για ΕΡΤ: «Για ποιον λόγο να κάνεις τηλεπαιχνίδι και πρωινό μαγκαζίνο, όταν υπάρχουν φίλτρα απαγορευτικά»

Για την ΕΡΤ και τις επιλογές που κάνουν οι άνθρωποί της για το τηλεοπτικό πρόγραμμα μίλησε η Φαίη Σκορδά, εκφράζοντας την προσωπική της γνώμη.

Η γνωστή παρουσιάστρια του MEGA το πρωί της Πέμπτης (22.01.2026) μέσα από τον αέρα του «Buongiornο», αναφέρθηκε στην ΕΡΤ, με αφορμή τις δηλώσεις της Βίκυς Φλέσσα για τη διακοπή του «Στα άκρα».

«Υπάρχουν κάποιες εκπομπές που έχουν λόγο ύπαρξης σε ένα κρατικό κανάλι και στόχος δεν μπορεί να είναι μόνο τα νούμερα τηλεθέασης», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά είπε στη συνέχεια: «Γινόντουσαν παλιά ντοκιμαντέρ, αφιερώματα σε μεγάλες προσωπικότητες, καλλιτέχνες, ζωγράφους, ποιητές, που ακόμα μπορείς να τα δεις και μέσα από το Youtube. Είναι ένας θησαυρός, είτε κάνουν νούμερα είτε όχι. Και βλέπεις τώρα, υπάρχει μια προσπάθεια να γίνουν ιδιωτική τηλεόραση.

Δηλαδή, για ποιον λόγο να κάνεις τηλεπαιχνίδι κι ένα πρωινό μαγκαζίνο, όταν στο πρωινό μαγκαζίνο υπάρχουν φίλτρα απαγορευτικά και δεν υπάρχει budget. Αυτή είναι η αλήθεια. Ή αφήστε τους ανθρώπους να το κάνουν όπως ξέρουν και να είσαι ανταγωνιστικός, αλλά για ποιο λόγο να κάνεις demi πράγματα και να σταματάς αυτές τις εκπομπές (Στα άκρα) που είναι θησαυρός;».