Φαίη Σκορδά: «Το ότι η Ζέτα Μακρυπούλια ήταν στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1, κάτι σημαίνει»

«Για μένα σημαίνει ότι του χρόνου θα μείνει στον ΑΝΤ1» είπε η Φαίη Σκορδά
«Δεν υπήρχαν ωραίες σχέσεις, την είχαν λίγο παραμελημένη» είπε η Φαίη Σκορδά για την Ζέτα Μακρυπούλια.

Με αφορμή τις δηλώσεις από τη χθεσινή κοπή πίτας του ΑΝΤ1, η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της στάθηκαν, μεταξύ άλλων, στην παρουσία της Ζέτας Μακρυπούλια στην εκδήλωση.

«Το ότι η Ζέτα Μακρυπούλια, για μένα, ήταν εκεί, επίσης κάτι σημαίνει», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά είπε στη συνέχεια: «Για μένα σημαίνει ότι του χρόνου θα μείνει στον ΑΝΤ1. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν ωραίες σχέσεις. Είχε αρκετά παράπονα, την είχαν λίγο παραμελημένη».

Η Νάνσυ Νικολαϊδου ανέφερε από την πλευρά της: «Αν δεν ήταν το Moments, δεν θα ήταν εκεί η Ζέτα. Το Moments ήταν η χρυσή τομή για να τα βρουν».

