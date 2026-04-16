Φάνης Λαμπρόπουλος: Δεν με έχουν πάρει ακόμα τηλέφωνο να μου πουν αν θα συνεχιστεί η εκπομπή μου και του χρόνου

«Δεν πρόλαβα να συζητήσω για τη νέα χρονιά, προχθές γύρισα από το χωριό μου», ξεκαθάρισε ο Φάνης Λαμπρόπουλος για το τηλεοπτικό του μέλλον στον ΣΚΑΪ σε νέες δηλώσεις που έκανε.

Τόσο για το τηλεοπτικό του μέλλον όσο και για την πορεία της εναλλακτικής βραδινής του εκπομπής στους πίνακες τηλεθέασης μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Φάνης Λαμπρόπουλος στις νέες δηλώσεις που παραχώρησε την Πέμπτη (16.04.2026) στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά.

«Δεν με έχουν πάρει ακόμα τηλέφωνο, δεν μου έχουν πει κάτι. Πρέπει να αγχώνομαι από τώρα; Απ’ όσο ξέρω, η εκπομπή είναι συγκεκριμένα επεισόδια. Στην αρχή ήταν 20 επεισόδια, αν πήγαινε καλά θα το συνεχίζαμε και τώρα θα το πάμε μέχρι Ιούνιο», δήλωσε, αρχικά, ο παρουσιαστής.

«Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι πολύ καλά, είμαι διαθέσιμος. Εννοείται, μακάρι να γίνει και του χρόνου. Μακάρι», πρόσθεσε ο Φάνης Λαμπρόπουλος.

«Η εκπομπή κερδίζει το στοίχημα από τον κόσμο. Αν πηγαίνει καλά και αν αρέσει στον κόσμο. Εμείς είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα αλλά φαίνεται ότι πηγαίνει καλά και πιστεύω ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα», υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Φάνης Λαμπρόπουλος στην κάμερα του STAR.