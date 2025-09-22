Φάρμα: Η ατομική δοκιμασία ασυλίας που θα κρίνει πολλά για το μέλλον – Τι θα δούμε απόψε

Στο προηγούμενο επεισόδιο για την Φάρμα (Τρίτη 16/9) η γαλάζια ομάδα, με αρχηγό τον Βάγγο Μανουηλίδη, κατάφερε να εξασφαλίσει τη διαμονή της στο σπίτι, αλλά ηττήθηκε στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας. Ο αρχηγός υπέδειξε τη Βαλεντίνα Σπέντζα ως πρώτη μονομάχο και εκείνη με τη σειρά της θα κληθεί απόψε, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, να επιλέξει τον δεύτερο μονομάχο από την αντίπαλη ομάδα, μιας και οι πράσινοι ήταν αυτοί που ηττήθηκαν στη 2η Δοκιμασία Ασυλίας.

Πριν η Βαλεντίνα πάρει την τελική της απόφαση, τα μέλη της πράσινης ομάδας θα κληθούν να αναμετρηθούν μεταξύ τους σε μία Ατομική Δοκιμασία Ασυλίας, με στόχο να αποφύγουν τη Μονομαχία του Αχυρώνα. Μόνο ένας ή μία θα καταφέρει να κρατηθεί γερά πάνω σε έναν αυτοσχέδιο «ιστό αράχνης», φτιαγμένο από σχοινιά και θα εξασφαλίσει την παραμονή του/της στη Φάρμα. O Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοινώνει δυσάρεστα νέα για τους farmers, με αποτέλεσμα κάποιοι να αντιδράσουν και να ξεσπάσουν σε κλάματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Συμβούλιο του Αχυρώνα ξεκινάει ευχάριστα, παρέα με ένα αδέσποτο σκυλάκι, που δίνεται για υιοθεσία σε συνεργασία με τον «Πολιτιστικό Φιλοζωϊκό Σύλλογο Τρίπολης». Οι δύο ομάδες συζητούν με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο για τις πρώτες τους εντυπώσεις από την εμπειρία της Φάρμας, για τις εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και για τις συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα στον φράχτη.

Όλοι κρέμονται από τα χείλη της Βαλεντίνας, περιμένοντας να ακούσουν ποιος ή ποια θα αναμετρηθεί μαζί της στη Μονομαχία Αποχώρησης. Για την ίδια, η απόφαση μόνο εύκολη δεν είναι.

Η ώρα της Μονομαχίας φτάνει, αλλά η στάση της Βαλεντίνας φαίνεται να δυσαρεστεί κάποιους από τους συμπαίκτες της. Θα είναι αυτή, άραγε, που θα καταφέρει να υπερισχύσει και να συνεχίσει το μαγικό ταξίδι της Φάρμας ή θα ηττηθεί και θα εγκαταλείψει το όνειρο της νίκης και της διεκδίκησης του επάθλου των 50.000€;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εδώ το trailer του 3ου επεισοδίου – Δευτέρα 22.9.2025:



Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και… ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!