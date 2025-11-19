Φάρμα: Στο αποψινό επεισόδιο ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κάνει στους farmers κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις

Στο χθεσινό επεισόδιο της Τρίτη (18.11.2025) στη «Φάρμα» η γαλάζια ομάδα ηττήθηκε και στις δύο Ομαδικές Δοκιμασίες Ασυλίας και ο αρχηγός της Βασίλης Πούλος όρισε πρώτο μονομάχο τον Γιώργο Ανυφαντάκη. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πολλοί σχολίασαν τις αποφάσεις του Βασίλη, αλλά και την ικανότητά του ως αρχηγό. Ο Βάγγος Μανουηλίδης κέρδισε την Ατομική Ασυλία και το μόνο που μένει είναι να αποφασίσει αν θα την κρατήσει ή αν θα επιλέξει να προστατέψει κάποιον συμπαίκτη του.

Απόψε, Τετάρτη, ένα παγωμένο πρωινό ξημερώνει για τους farmers, αφού ακόμα και τα ρούχα στη μπουγάδα έχουν κοκκαλώσει από τις χαμηλές θερμοκρασίες στη «Φάρμα». Μετά τις δηλώσεις του Γιώργου Ανυφαντάκη στο συμβούλιο, όλοι περιμένουν ότι θα επιλέξει τη Ζωή Τράπαλη ως αντίπαλό του, στην αποψινή Μονομαχία Αποχώρησης. Άραγε, θα τους επιβεβαιώσει;

Στο Συμβούλιο, ο Βασίλης εξηγεί γιατί νιώθει ότι οφείλει να προστατέψει τη Ζωή και γιατί δεν θεωρεί σωστό να επιλεγεί από τον Γιώργο. Οι παίκτες και των δύο ομάδων παίρνουν θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα και όλοι περιμένουν να ακούσουν την τελική απόφαση του Γιώργου.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κάνει κάποιες ανακοινώσεις, που αφορούν στην εξέλιξη του παιχνιδιού, οι οποίες για ορισμένους παίκτες είναι ευχάριστες, ενώ για άλλους όχι και τόσο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Φάρμα μπαίνει, πλέον, στην τελική ευθεία.

Η συζήτηση ολοκληρώνεται σε κλίμα συγκίνησης και η Μονομαχία Αποχώρησης ξεκινά. Θα καταφέρει ο Γιώργος να μπει στην τελική δεκάδα της Φάρμας και να συνεχίσει το δύσκολο, αλλά παράλληλα όμορφο ταξίδι προς τον τελικό και το έπαθλο των 50.000€;

Η «Φάρμα», ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη «Φάρμα», ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της «Φάρμας» καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της «Φάρμας» είναι στο Star και… ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη «Φάρμα», αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

