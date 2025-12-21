Φωκάς Ευαγγελινός για Eurovision: Αν κάποιος θέλει να επιστρέψει πίσω το τρόπαιο ως ένδειξη διαμαρτυρίας, είμαι υπέρ

Ο Φωκάς Ευαγγελινός κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Nemo να επιστρέψει το τρόπαιο που κέρδισε στον διαγωνισμό της Eurovision το 2024 και δήλωσε ότι ο ίδιος είναι υπέρ, από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης ήθελε να διαμαρτυρηθεί με αυτόν τον τρόπο. Σε άλλο σημείο προανήγγειλε ότι θα ασχοληθεί με τις χορογραφίες του μουσικού διαγωνισμού και το 2026.

Φωκάς Ευαγγελινός και Eurovision πηγαίνουν μαζί εδώ και δεκαετίες. Ευελπιστεί πως στον διαγωνισμό δεν θα υπάρξουν πολιτικές παρεμβάσεις. Πως η μουσική θα πρωταγωνιστήσει και πως ο κόσμος θα επιλέξει για νικητήριο το καλύτερο τραγούδι.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός είπε σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου: «Η Eurovision είναι ένας δημοκρατικός διαγωνισμός, ωραίο είναι να μη γίνονται πολιτικές παρεμβάσεις σε έναν τόσο όμορφο διαγωνισμό που η μουσική ενώνει τα κράτη. Αυτή είναι η ομορφιά του, δεν είναι ποιος θα πάρει το βραβείο.

Αν κάποιος θέλει να επιστρέψει πίσω το τρόπαιο ως ένδειξη διαμαρτυρίας, είμαι υπέρ. Ο καθένας να κάνει αυτό που πιστεύει και να το υποστηρίζει μέχρι τέλους όμως. Είναι μία ένδειξη διαμαρτυρίας, με όποιον τρόπο θέλει ο καθένας, ας την κάνει».

Στη συνέχεια ο χορογράφος δήλωσε για τα σχέδια που αφορούν την Eurovision 2026: «Θα ασχοληθώ με τη φετινή Eurovision μετά τις γιορτές, θα πρέπει να μιλήσω με τους υπεύθυνους. Εγώ το μόνο που θέλω είναι οι διαγωνιζόμενοι να είναι ευτυχισμένοι. Είναι σημαντικό ότι η ΕΡΤ άνοιξε τον διαγωνισμό σε πολλούς νέους καλλιτέχνες και στην ψηφοφορία έχει λόγο ο κόσμος.

Το ένστικτο και η αγάπη του κόσμου δεν πέφτει ποτέ έξω. Και είναι άλλο να πηγαίνεις με την αγάπη του κόσμου, όπως η Κλαυδία. Κρατάμε επαφές με την Κλαυδία. Με όλους τους συνεργάτες μου κρατάω επαφές, όχι καθημερινές, αλλά είναι κομμάτια της ζωής μου και της καρδιάς μου. Και με τη Μαρίνα Σάττι, φυσικά!».

Τέλος, για την Έλενα Παπαρίζου με την οποία συνεργάζεται αυτό το διάστημα, ανέφερε: «Όλοι ανησυχήσαμε για την υγεία της Έλενας Παπαρίζου. Η Έλενα είναι οικογένειά μου, είναι ένα αγαπημένο μου πλάσμα. Είναι πάρα πολύ καλά, ήρθε στην τελευταία μας πρόβα και όλα μια χαρά. Είναι πάντα λαμπερή, δυνατή και μάχιμη».