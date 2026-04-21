Κάτια Ταραμπάνκο: «Είμαι στην εκπομπή του για τον δικό μου ρόλο και όχι της γλάστρας»

Συνέντευξη στην εκπομπή “Breakfast@star” και τον Ηλία Σκουλά παραχώρησε η Κάτια Ταραμπάνκο, η οποία μίλησε για την ενασχόλησή της με την τηλεόραση και τις τοξικές σχέσεις του παρελθόντος.

«Έχουμε την τάση να βάζουμε γενικώς ταμπέλες και να εξηγούμε ποιος είναι τι», είπε αρχικά η Κάτια Ταραμπάνκο.

Η Κάτια Ταραμπάνκο είπε στη συνέχεια: «Δεν δήλωσα ποτέ δημοσιογράφος ή αθλητική ρεπόρτερ, είμαι στην εκπομπή του Open για τον δικό μου ρόλο και όχι της γλάστρας.

Στα προσωπικά μου παραμένω όμορφη, ελεύθερη κι ωραία. Δεν έχω στόχο να αλλάξει αυτό στο επόμενο διάστημα. Στο παρελθόν είχα κενά ανασφάλειας, κόμπλεξ και ανάγκη επιβεβαίωσης».

Και κατέληξε: «Έχω βιώσει αρκετές τοξικές συμπεριφορές στην προσωπική μου ζωή. Είχα φτάσει σε σημείο να έχω μονίμως το κινητό μου ανοικτό για να είναι ο άλλος σίγουρος ότι δεν κάνω κάτι πίσω από την πλάτη του».