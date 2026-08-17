Ανέστης Ευαγγελόπουλος: Η τηλεόραση έχει μείνει πίσω σε ορισμένα πράγματα γιατί δεν απαρτίζεται από νέους ανθρώπους

Ανέστης Ευαγγελόπουλος και Μύκονος πηγαίνουν μαζί το φετινό καλοκαίρι. Ο νεαρός youtuber κάνει διακοπές διαρκείας στο νησί και η παρουσία του στα Ματογιάννια δεν περνάει απαρατήρητη.

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο του Mykonos Live TV Πέτρο Νάζο. Ο νεαρός YouTuber και οικοδεσπότης του εξαιρετικά δημοφιλούς «podcast AnesTea» μίλησε για την τηλεόραση που, όπως υποστήριξε, έχει μείνει πίσω και χρειάζεται νέο αίμα.

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«Πρέπει να κοιτάμε τις αλλαγές και να προχωράμε. Πάρτε παράδειγμα την Chloe Kardashian,. Όταν είσαι νούμερο 1 σε αυτό που κάνεις, έχεις reality στην τηλεόραση και παράλληλα κάνεις και podcast, αυτό κάτι δείχνει» είπε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

Ο youtuber συνέχισε λέγοντας: «Η τηλεόραση δεν απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, οπότε λογικό είναι να έχει μείνει πίσω. Πρέπει να μπει νέο αίμα».

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος αναφέρθηκε ακόμα στις πλατφόρμες που σιγά σιγά κατακτούν και τις μεγαλύτερες ηλικίες ενώ για τα επαγγελματικά του σχέδια ειπε απλώς να περιμένουμε πολλά και διάφορα.