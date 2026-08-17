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Ανέστης Ευαγγελόπουλος: Η τηλεόραση έχει μείνει πίσω σε ορισμένα πράγματα γιατί δεν απαρτίζεται από νέους ανθρώπους

«Πρέπει να μπει νέο αίμα στην ελληνική τηλεόραση» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος
Ανέστης Ευαγγελόπουλος
Ανέστης Ευαγγελόπουλος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Ανέστης Ευαγγελόπουλος και Μύκονος πηγαίνουν μαζί το φετινό καλοκαίρι. Ο νεαρός youtuber κάνει διακοπές διαρκείας στο νησί και η παρουσία του στα Ματογιάννια δεν περνάει απαρατήρητη.

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο του Mykonos Live TV Πέτρο Νάζο. Ο νεαρός YouTuber και οικοδεσπότης του εξαιρετικά δημοφιλούς «podcast AnesTea» μίλησε για την τηλεόραση που, όπως υποστήριξε, έχει μείνει πίσω και χρειάζεται νέο αίμα.

«Πρέπει να κοιτάμε τις αλλαγές και να προχωράμε. Πάρτε παράδειγμα την Chloe Kardashian,. Όταν είσαι νούμερο 1 σε αυτό που κάνεις, έχεις reality στην τηλεόραση και παράλληλα κάνεις και podcast, αυτό κάτι δείχνει» είπε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

Ο youtuber συνέχισε λέγοντας: «Η τηλεόραση δεν απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, οπότε λογικό είναι να έχει μείνει πίσω. Πρέπει να μπει νέο αίμα».

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος αναφέρθηκε ακόμα στις πλατφόρμες που σιγά σιγά κατακτούν και τις μεγαλύτερες ηλικίες ενώ για τα επαγγελματικά του σχέδια ειπε απλώς να περιμένουμε πολλά και διάφορα. 

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