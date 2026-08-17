Ο Νίκος Ευαγγελάτος επιστρέφει με το Live News στο Mega τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 15:40

Ο Νίκος Ευαγγελάτος και οι συνεργάτες του ετοιμάζονται για την πρεμιέρα του Live News στο Mega, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 15:40. Η πρώτη σε τηλεθέαση ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, υπόσχεται για ακόμα μία σεζόν έγκυρη και σφαιρική ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Με τη διακριτή του ταυτότητα που ξεχωρίζει στην ελληνική τηλεόραση, το «Live News» επιστρέφει στο Mega, έτοιμο να αναδείξει την αλήθεια πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων. Ο Νίκος Ευαγγελάτος θα βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής, πλαισιωμένος από έμπειρους συνεργάτες.

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Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ειδησεογραφικό τοπίο, το «Live News» έχει κατακτήσει κάτι σπάνιο: τη διαχρονική εμπιστοσύνη των τηλεθεατών. Δεν είναι απλώς μια εκπομπή που καταγράφει τις εξελίξεις, είναι το σημείο αναφοράς που διαμορφώνει τη συζήτηση της επόμενης ημέρας. Όταν ένα μεγάλο κοινωνικό, πολιτικό ή διεθνές ζήτημα βρίσκεται σε εξέλιξη και απαιτεί βαθιά, ουσιαστική ανάλυση, το κοινό γνωρίζει καλά πού θα στραφεί.

Με τη χρήση της πιο προηγμένης τεχνολογίας, την ενσωμάτωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στα γραφικά, καθώς και των πρωτοποριακών τρισδιάστατων (3D) και επαυξημένων μέσων παρουσίασης που αποτελούν πλέον το σήμα κατατεθέν της, η εκπομπή μεταφέρει τον τηλεθεατή στην «καρδιά» των γεγονότων, κάνοντας την είδηση βίωμα.

Η σφραγίδα της επιτυχίας ανήκει στον Νίκο Ευαγγελάτο. Με τη μακρά και επιτυχημένη πορεία του στην πρώτη γραμμή της ελληνικής δημοσιογραφίας, την αναλυτική του ματιά και την ξεχωριστή ικανότητα να εξηγεί τα πιο σύνθετα γεγονότα, ο Νίκος Ευαγγελάτος παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος της απογευματινής ζώνης.