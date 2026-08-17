Κατερίνα Στικούδη: Το να βρεθείς στην Eurovision δεν είναι κάτι που γίνεται τόσο απλά όσο ίσως πιστεύει ο κόσμος

Για την προοπτική να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision στο μέλλον μίλησε, μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Στικούδη στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου με αφορμή τη συμμετοχή στη σειρά “Μπλε ώρες” του ΣΚΑΪ.

Ετοιμάζεις κάτι άλλο αυτόν τον καιρό;

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Δισκογραφικά, ετοιμάζω ένα τραγούδι το οποίο είναι ήδη έτοιμο και θα κυκλοφορήσει, λογικά, τον Σεπτέμβριο, ώστε να γίνει σωστά η προώθηση του. Παράλληλα, ετοιμάζω και το νέο μου άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τις γιορτές.

Είχες ποτέ στο πλάνο σου να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα στην Eurovision;

Δεν αρκεί να το ονειρευτείς εσύ. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων που έχει να κάνει με την αφοσίωση στην επιλογή. Χρειάζεται το κατάλληλο τραγούδι, πρέπει να διεκδικήσεις τη θέση σου, να περάσεις από έναν διαγωνισμό. Δεν είναι κάτι που γίνεται τόσο απλά όσο ίσως πιστεύει ο κόσμος.

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Βέβαια, χαίρομαι πολύ όταν μου λένε: “Θέλουμε να σε δούμε σε αυτή τη μεγάλη σκηνή”. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τραγουδιστής που δεν θέλει να συμμετέχει στην Eurovision. Ακόμη και όσοι επιστρέφουν δεύτερη φορά, προφανώς το επιθυμούν γιατί είναι μοναδική εμπειρία. Πέρα από τον διαγωνισμό, υπάρχει όλο το ταξίδι. Η εμπειρία, η προβολή, τα social media, οι ψηφιακές πλατφόρμες, η επαφή με ανθρώπους από όλο τον κόσμο.

Είναι μια γιορτή της μουσικής. Αν, λοιπόν, μου συμβεί κάποια στιγμή, θα ήθελα να γίνει την κατάλληλη στιγμή. Δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή. Αυτή την περίοδο η προσοχή μου είναι στραμμένη στις “Μπλε ώρες” και θέλω να είμαι όσο καλύτερη μπορώ.