Γη της ελιάς – spoiler: Η Ασπασία δέχεται απειλές, συγγενής του Δημοσθένη «διψά» για εκδίκηση

Όσα θα συμβούν στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς του Mega
Βάσια Παναγοπούλου
Η Βάσια Παναγοπούλου

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα προσεχή επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη συνέχεια, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, η Βασιλική, όπως έχουμε ήδη παρακολουθήσει, είναι ιδιαίτερα στεναχωρημένη με τη στάση του Στάθη και της Χάιδως όσον αφορά τον γάμο της με τον Στέφανο. Την ημέρα του μυστήριου, η Βασιλική είναι έτοιμη να τα διαλύσει όλα αλλά ο αγαπημένος της δεν την αφήνει.

Το ερωτευμένο ζευγάρι παντρεύεται μόνο του, με κουμπάρους τον Παρασκευά, τη Φρύνη και παρανυφάκια τα παιδιά τους. Μοναδικός καλεσμένος είναι ο Λυκούργος, ενώ τελικά ο Στάθης και η Χάιδω μετανιώνουν για την απόφασή τους να μην παρευρεθούν. Μετά από σκέψη, οι δυο τελευταίοι μετανιώνουν που δεν βρέθηκαν στο πλευρό της Βασιλικής σε μια τόσο σημαντική ημέρα και αποφασίζουν τελικά να κάνουν πίσω.

Έτσι, συμφιλιώνονται με τον Στέφανο, ενώ η μικρή Μαλένα λέει τη Βασιλική «μαμά» για πρώτη φορά. Το γεγονός αυτό συγκινεί αφάνταστα τη Βασιλική που μετά από πολύ καιρό αισθάνεται ευτυχισμένη.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Ασπασία συλλαμβάνεται και απολογείται στον Κουράκο, ενώ η δολοφονία του Δημοσθένη σοκάρει τους πάντες. Ο Λυκούργος αναλαμβάνει την υπεράσπισή της και μαθαίνει από πρώτο χέρι όλες τις παράνομες δραστηριότητες του Δημοσθένη, καθώς και την εμπλοκή του στον θάνατο του Κίμωνα.

Λίγες μέρες μετά, όμως, μια νέα άφιξη έρχεται να ταράξει τους κατοίκους της Μάνης. Συγκεκριμένα, η ξαδέλφη του Δημοσθένη, η Μαριλένα Σταθάκου (Άννα Γιαγκιώζη), εμφανίζεται στο χωριό και ξεκαθαρίζει στον Στάθη ότι θα εκδικηθεί για τον θάνατό του. Το γεγονός αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα τον Στάθη και προσπαθεί να ηρεμήσει τη Μαριλένα.

Την ίδια ώρα, η Ισμήνη παρακαλά τον Κωνσταντίνο να κρατηθεί μακριά από τη δίκη της Ασπασίας, ενώ η Ασπασία απολογείται και προφυλακίζεται με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή κι εισαγγελέα. Την επομένη, η Ασπασία δέχεται επίσκεψη στη φυλακή από την Μαριλένα, η οποία της την απειλεί και της ξεκαθαρίζει ότι θα τη βρει απέναντί της στην δίκη. Όμως η Ασπασία δείχνει πως δεν φοβάται τίποτα. Ξέρει ότι έκανε το σωστό και πως η ψυχή του γιου της θα ηρέμησε.

