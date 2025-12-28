Γη της ελιάς – spoiler: Κωνσταντίνος και Φρύνη έρχονται κοντά

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα προσεχή επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη συνέχεια, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, η απόφαση της Ισμήνης να γίνει παρένθετη μητέρα για την Αριάδνη και τον Κουράκο αναμένεται να της στοιχίσει τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο.

Όπως ήδη έχουμε παρακολουθήσει, ο τελευταίος εξαρχής ήταν αρνητικός με την απόφαση της γυναίκας του. Όμως για χάρη της έκανε τελικά πίσω και έτσι δέχτηκε την απόφασή της. Ωστόσο, όσο ο καιρός περνάει η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο με τον Κωνσταντίνο να νιώθει ιδιαίτερα παραμελημένος.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό συμβάλλει και το γεγονός πως πια δεν ζει κάτω από την ίδια στέγη με την Ισμήνη. Οι μέρες περνούν και μια απρόσμενη εξέλιξη αναμένεται να ταράξει αλλά και να… δώσει νέα πνοή στη ζωή του άντρα. Όλα αρχίζουν όταν μια ημέρα η Φρύνη πηγαίνει στο γραφείο του, ζητώντας του τη συμβουλή του για ένα θέμα που την απασχολεί. Ο Κωνσταντίνος την εξυπηρετεί αμέσως, ενώ γρήγορα η συζήτηση αλλάζει κλίμα. Οι δυο τους αρχίζουν να κουβεντιάζουν διάφορα πράγματα, με τον άντρα να χαλαρώνει για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό. Το ίδιο, όμως, αισθάνεται και η Φρύνη.

Οι μέρες περνούν και οι δυο δείχνουν να αποζητούν τη συντροφιά ο ένας του άλλου. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος ενθουσιάζεται από τον χαρακτήρα της Φρύνης και πιάνει τον εαυτό του να τη σκέφτεται πολύ συχνά. Στην πορεία των επεισοδίων, λοιπόν, οι δυο τους έρχονται πολύ κοντά. Αν και ξέρουν καλά μέσα τους πως αυτό που συμβαίνει ανάμεσά τους θα δημιουργήσει νέες ταραχές στη Μάνη, ερωτεύονται και κρυφά από όλους απολαμβάνουν στιγμές πάθους.