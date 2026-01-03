Γη της ελιάς – spoiler: Ξεκινάει η δίκη της Ασπασίας για τη δολοφονία του Δημοσθένη

Εξελίξεις που συγκλονίζουν τους τηλεθεατές και κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον έρχονται στη σειρά του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς».

Στο τελευταίο επεισόδιο του 2025 στη «Γη της ελιάς», που προβάλλεται από το MEGA, είδαμε την Ασπασία να σκοτώνει τον Δημοσθένη. Αμέσως μετά το φόνο εκείνη κάλεσε την αστυνομία και όλα παίρνουν τον δρόμο τους… Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού TV24, σύντομα θα ξεκινήσει η δίκη της και πολλά μυστικά θα βγουν στο φως…

Η Ασπασία παραδίνεται, συλλαμβάνεται και στη συνέχεια μετά την απολογία της στον ανακριτή, προφυλακίζεται. Για ένα διάστημα, μέχρι να οριστεί η δίκη, η Ασπασία μένει στη φυλακή. Εν τω μεταξύ, η κοινωνία είναι διχασμένη, άλλοι είναι υπέρ της πράξης και άλλη κατά. Η μέρα της δίκης φτάνει και η Ασπασία έχει στο πλευρό της τον Λυκούργο, ο οποίος αναλαμβάνει την υπεράσπισή της.

Ο Δημοσθένης είχε ένα παρελθόν εγκληματικό και ο λόγος που η Ασπασία έφτασε στο σημείο να του αφαιρέσει τη ζωή είναι πραγματικά πολύ σοβαρός. Κάτω από αυτό το σκεπτικό, ο Λυκούργος δέχεται να την υπερασπιστεί. Παράλληλα, βρίσκει και αρκετούς μάρτυρες που θέλουν να καταθέσουν ως μάρτυρες υπεράσπισης της Ασπασίας. Μάλιστα, ένας από αυτούς είναι και ο Στάθης, ο οποίος παρότι πρώτος ξάδελφος του θύματος, στέκεται στο πλευρό της. Μία ακόμη μάρτυρας που πάει να καταθέσει υπέρ της Ασπασίας είναι η Αμαλία, η οποία όμως στριμώχνεται πολύ άσχημα από την πολιτική αγωγή και στο τέλος, χωρίς να είναι στις προθέσεις της, καταλήγει να καταθέτει πράγματα επιβαρυντικά για την κατηγορουμένη, την οποία χαρακτηρίζει μάλιστα «επαγγελματία σύζυγο».

Την ίδια ώρα, ένα πλήθος ανθρώπων και περισσότερο γυναίκες δηλώνουν τη συμπαράστασή τους στην Ασπασία, η οποία γίνεται το πρόσωπο των ημερών. Όλοι συζητούν γι’ αυτήν. Ενδεικτικό της «διασημότητάς» της είναι ότι τα προϊόντα της στα ράφια των σουπερμάρκετ εξαφανίζονται από τις τρελές πωλήσεις.

Η δίκη της Ασπασίας θα κρατήσει αρκετές μέρες, τηλεοπτικά πάνω από δύο εβδομάδες, και εκεί θα ακουστούν πολλά και για τους δύο. Και για τον Δημοσθένη, αλλά και για την Ασπασία. Θα βγουν πολλά άπλυτα στη φόρα. Πράγματα που κανείς δεν τα ήξερε και κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί ότι έχουν συμβεί. Ωστόσο, υπάρχει κι ένα ακόμα σημείο που αποτελεί αγκάθι στην υπόθεση και είναι η περιουσία του Δημοσθένη, η οποία έχει δεσμευτεί, καθώς προέρχεται από εγκληματική δράση.

Στο δικαστήριο θα εμφανιστεί μια πρώτη ξαδέλφη του Δημοσθένη, η οποία έχει ένα ποσοστό στην εταιρεία μεταφορών που είχε ως βιτρίνα ο Δημοσθένης. Αυτή η γυναίκα δηλώνει μάρτυρας κατηγορίας φυσικά και παράλληλα απαιτεί το ανάλογο ποσοστό της από τα χρήματα του Δημοσθένη. Το ίδιο απαιτεί και η Ξένια, με την οποία ο Δημοσθένης είχε αποκτήσει έναν γιο.

Οι καταθέσεις πολλές και από πρόσωπα που δεν περιμένει κανείς. Όπως η κατάθεση ενός πατέρα που ο γιος του, ο οποίος λείπει πλέον στο εξωτερικό, ήταν ένας από τους φροντιστές του Δημοσθένη. Αυτός λοιπόν ισχυρίζεται ότι ο γιος του ο Φάνης τού είχε πει ότι η Ασπασία επίτηδες τους έδιωχνε για να μένει μόνη της και να τον βασανίζει.

Αυτά που θα ακουστούν στην αίθουσα του δικαστηρίου, οι καταθέσεις – φωτιά, τα ψέματα αλλά και οι αλήθειες που καίνε, αναμένεται να κρατήσουν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού στα ύψη.