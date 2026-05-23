Γη της ελιάς – spoiler: O Παυλής απάγει τον Ρούσσο

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, ο αγώνας της Αλεξάνδρας να ανακαλύψει την αλήθεια για τη Χριστιάνα συνεχίζεται. Σε αυτή την προσπάθεια τη βοηθάει ο Παυλής, ο οποίος απάγει τον Ρούσσο και τον βασανίζει, ώστε να του αποκαλύψει τα πάντα για τη δράση τους. Παράλληλα, ο Μιχάλης και η Ισμήνη «πολεμούν» ο ένας τον άλλον.

Ένα βήμα πιο κοντά στην αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με τη διπλή ζωή της Χριστιάνας βρίσκεται η Αλεξάνδρα. Όλα ξεκινούν όταν μια μέρα ο Παυλής την ενημερώνει ότι ο ντετέκτιβ τράβηξε κάποιες νέες φωτογραφίες με τη Μαρουσώ, γεγονός που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Η Αλεξάνδρα τού ζητά να το ερευνήσει και να την ενημερώσει αμέσως μόλις έχει νέα. Ύστερα η ίδια βρίσκει μια άκρη στην Ιταλία και ελπίζει ότι θα ανακαλύψει κάτι που θα τη βοηθήσει να λύσει το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Ορέστη. Μιλάει με τον αδελφό ενός φίλου του Ορέστη και μαθαίνει μια πληροφορία που τη συγκλονίζει. Οι μέρες περνούν και ο Παυλής την ενημερώνει ότι μπήκε και ο Ρούσσος στη λίστα των υπόπτων. Μάλιστα είναι αποφασισμένος να βρει στοιχεία και να ξεσκεπάσει αυτή την υπόθεση. Έτσι, βγαίνει εκτός ορίων και απάγει τον Ρούσσο.

Ο εκείνος δεν προλαβαίνει να αντιδράσει, με αποτέλεσμα ο Παυλής να τον μεταφέρει δεμένο και φιμωμένο σε μια αποθήκη στους στάβλους. Με απειλές και σωματική βία, προσπαθεί να τον κάνει να ομολογήσει για τις παράνομες δραστηριότητές του με τον Αντώνη, τη Χριστιάνα και τη Μαρουσώ. Εκείνος, αν και φοβισμένος, δεν λυγίζει…

Στο μεταξύ, κάθε μέρα που περνάει η Χριστιάνα είναι όλο και πιο ανήσυχη από τη συμπεριφορά της Αλεξάνδρας και της Ερωφίλης απέναντί της και καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Παράλληλα, ο Αντώνης ψάχνει να βρει τον Ρούσσο. Έτσι, ρωτάει και τη Μαρουσώ αν τον είδε, αλλά κανείς δεν έχει αρχίσει να ανησυχεί ιδιαίτερα. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Αλεξάνδρα ζητά τη βοήθεια της Ασπασίας προκειμένου να ξεσκεπάσει τη Χριστιάνα. Ακόμα μία ιστορία που θα μας απασχολήσει έντονα στη συνέχεια είναι αυτή της Ισμήνης και του Μιχάλη.

Οι δυο τους, όπως έχουμε ήδη παρακολουθήσει, κάθε φορά που συναντιούνται τσακώνονται με το παραμικρό και όσοι βρίσκονται μαζί τους αισθάνονται αμήχανα από την ένταση που υπάρχει ανάμεσά τους. Κάποια στιγμή η Ισμήνη, θέλοντας να τον εκνευρίσει, σπεύδει να νοικιάσει το σπίτι όπου έμενε πριν ο Στέφανος κι έτσι ο Μιχάλης το χάνει και γίνεται ακόμα πιο έξαλλος μαζί της.

Δεν μπορεί να πιστέψει ότι έφτασε σε αυτό το σημείο, και την εκδικείται επειδή του πήρε το σπίτι μέσα από τα χέρια, θυμίζοντάς της ότι εκεί μέσα έγιναν δύο φόνοι! Κι ενώ οι δυο τους βρίσκονται στα μαχαίρια, πολλοί αρχίζουν να πιστεύουν πως ένας μεγάλος έρωτας γεννιέται…