Media

Disney+: Η νέα κωμική σειρά «Alice and Steve» έρχεται αποκλειστικά στις 8 Ιουνίου

Η σειρά είναι μια δημιουργία της Sophie Goodhart, σε σκηνοθεσία του Tom Kingsley και παραγωγή της Clerkenwell Films
Disney+: Η νέα κωμική σειρά «Alice and Steve» έρχεται αποκλειστικά στις 8 Ιουνίου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η νέα, πρωτότυπη, βρετανική, κωμική σειρά του Hulu, «Alice and Steve», κάνει πρεμιέρα Δευτέρα 8 Ιουνίου, αποκλειστικά στο Disney+, με όλα τα επεισόδια διαθέσιμα.

Στη νέα σειρά έξι επεισοδίων, που απέσπασε τρία βραβεία στο Canneseries φέτος τον Απρίλιο, πρωταγωνιστούν οι Nicola Walker (The Split), Jemaine Clement (What We Do in the Shadows), Joel Fry (Κρουέλα) και Yali Topol Margalith (The Tattooist of Auschwitz). Tο επίσημο τρέιλερ είναι τώρα διαθέσιμo από το Disney+.

Η Άλις καταρρέει όταν ο καλύτερός της φίλος, Στιβ, ξεκινάει να βγαίνει με την 26χρονη κόρη της, Ίζι. Μέσα σε μία στιγμή, κινδυνεύει να χάσει και τον καλύτερό της φίλο και την κόρη της. Η Άλις κάνει τα πάντα για να βάλει τέλος στη σχέση τους. Δυστυχώς, για εκείνη, ο Στιβ έχει άλλα σχέδια και αυτό που ξεκίνησε ως μια ιδανική φιλία εξελίσσεται σε μια ολοκληρωτική σύγκρουση.

alice and steve

Η νέα σειρά, «Alice and Steve», είναι μια ξεκαρδιστική, χαοτική και πολύπλοκη εξερεύνηση της φιλίας, της οικογένειας και του έρωτα. Πρόκειται για μία κωμική σειρά που θέτει το ερώτημα: μέχρι πού θα έφτανες για την αγάπη ή την εκδίκηση; Θα συγχωρέσει η Άλις τον Στιβ; Θα καταφέρουν ο Στιβ και η Ίζι να κάνουν τη σχέση τους να λειτουργήσει; Όταν όλα κρέμονται από μια κλωστή, ένα είναι σίγουρο: οι ζωές τους δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες.

alice and steve

Το «Alice and Steve» έκανε πρεμιέρα στο Canneseries τον Απρίλιο, όπου απέσπασε τρία βραβεία, μεταξύ των οποίων και το βραβείο «Καλύτερης Σειράς», λαμβάνοντας θερμή αποδοχή από τους κριτικούς. Η πρωτότυπη σειρά του Hulu θα προβληθεί, επίσης, στο Tribeca Festival στις ΗΠΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
339
273
145
130
122
Media: Περισσότερα άρθρα
Σταύρος Φλώρος: «Πονάει πολύ, το χειρουργείο δεν ολοκληρώθηκε» λέει ο πατέρας του τραυματισμένου παίκτη του Survivor
«Ο Σταύρος είδε το τελευταίο επεισόδιο του Survivor και χάρηκε πολύ με την στήριξη των φίλων του στο παιχνίδι, αλλά και για το ότι τον ανακήρυξαν νικητή» ανέφερε ο πατέρας του
Σταύρος Φλώρος
Newsit logo
Newsit logo