Disney+: Η νέα κωμική σειρά «Alice and Steve» έρχεται αποκλειστικά στις 8 Ιουνίου

Η νέα, πρωτότυπη, βρετανική, κωμική σειρά του Hulu, «Alice and Steve», κάνει πρεμιέρα Δευτέρα 8 Ιουνίου, αποκλειστικά στο Disney+, με όλα τα επεισόδια διαθέσιμα.

Στη νέα σειρά έξι επεισοδίων, που απέσπασε τρία βραβεία στο Canneseries φέτος τον Απρίλιο, πρωταγωνιστούν οι Nicola Walker (The Split), Jemaine Clement (What We Do in the Shadows), Joel Fry (Κρουέλα) και Yali Topol Margalith (The Tattooist of Auschwitz). Tο επίσημο τρέιλερ είναι τώρα διαθέσιμo από το Disney+.

Η Άλις καταρρέει όταν ο καλύτερός της φίλος, Στιβ, ξεκινάει να βγαίνει με την 26χρονη κόρη της, Ίζι. Μέσα σε μία στιγμή, κινδυνεύει να χάσει και τον καλύτερό της φίλο και την κόρη της. Η Άλις κάνει τα πάντα για να βάλει τέλος στη σχέση τους. Δυστυχώς, για εκείνη, ο Στιβ έχει άλλα σχέδια και αυτό που ξεκίνησε ως μια ιδανική φιλία εξελίσσεται σε μια ολοκληρωτική σύγκρουση.

Η νέα σειρά, «Alice and Steve», είναι μια ξεκαρδιστική, χαοτική και πολύπλοκη εξερεύνηση της φιλίας, της οικογένειας και του έρωτα. Πρόκειται για μία κωμική σειρά που θέτει το ερώτημα: μέχρι πού θα έφτανες για την αγάπη ή την εκδίκηση; Θα συγχωρέσει η Άλις τον Στιβ; Θα καταφέρουν ο Στιβ και η Ίζι να κάνουν τη σχέση τους να λειτουργήσει; Όταν όλα κρέμονται από μια κλωστή, ένα είναι σίγουρο: οι ζωές τους δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες.

Το «Alice and Steve» έκανε πρεμιέρα στο Canneseries τον Απρίλιο, όπου απέσπασε τρία βραβεία, μεταξύ των οποίων και το βραβείο «Καλύτερης Σειράς», λαμβάνοντας θερμή αποδοχή από τους κριτικούς. Η πρωτότυπη σειρά του Hulu θα προβληθεί, επίσης, στο Tribeca Festival στις ΗΠΑ.