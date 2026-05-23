Γιάννης Τσιμιτσέλης: Όταν χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» που προβλήθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου. Μίλησε για τα επαγγελματικά του σχέδια, την αντιδικία των Ρέβη – Κουρδή με τον ΣΚΑΪ και τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor. Κάποια στιγμή ρωτήθηκε για τα όσα ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για τον Γιώργο Λιανό, μετά το τελευταίο επεισόδιο του ριάλιτι.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε πει πως ο Γιώργος Λιανός θα έπρεπε να προσέχει περισσότερο. Χαρακτήρισε λάθος την ανακήρυξη του 22χρονου ως νικητή του Survivor. «Κανένας δεν είναι νικητής, όλοι είναι χαμένοι» είχε επισημάνει ο δημοσιογράφος στην εκπομπή «Buongiorno». Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δεν άφησε αναπάντητη τη συγκεκριμένη αναφορά.

«Κοίταξε παιδιά, αυτό ήτανε κάτι τραγικό που έγινε. Και τι να πει ο Γιώργος και τι να πουν και τα υπόλοιπα παιδιά εκεί… Δηλαδή δεν το περίμενε κανένας να συμβεί κάτι τέτοιο. Και εύχομαι τα καλύτερα στο παιδί, δηλαδή, να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του, γιατί τώρα πλέον, με την τεχνολογία, γίνονται πάρα πολλά και δεν είναι πια θαύμα, είναι πραγματικότητα. Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα» είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Για το δίδυμο Ρέβη-Κουρδή, ο ίδιος σημειώνει: «Δεν τους έχω δει από κοντά, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ με τα παιδιά. Εμένα μου πρότειναν να έρθω στην εκπομπή και ήρθα στην εκπομπή. Ήξερα ότι θα είναι και τα παιδιά και μετά έμαθα ότι δεν θα είναι τα παιδιά. Αυτό με την άδικη απόλυση είναι μια δική τους τοποθέτηση, που δεν θέλω να σχολιάσω εγώ, σε μια προσωπική τοποθέτηση που έχουν κάνει σε σχέση με τον σταθμό. Δεν μπορώ να πάρω θέση για το ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Γι’ αυτό έχουν πάει στα δικαστήρια, για να λύσουνε το πρόβλημα που έχουνε μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα.

Και δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο σε σχέση με αυτό, γιατί δεν μπορώ να υιοθετήσω ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι δικό μου. Και δεν μπορώ να απαντάω συνέχεια για ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι δικό μου. Εμένα με κάλεσαν να βρίσκομαι σε αυτή την εκπομπή, είτε ως συντονιστής, παρουσιαστής, όπως θες μπορείς να το πεις και ήρθα. Τελεία και παύλα. Παρακαλώ, μη με ρωτήσετε κάποια άλλη ερώτηση γι’ αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εκνευρίζομαι αυτή τη στιγμή».

«Ο καθένας μπορεί να δηλώσει και μπορεί να δοκιμάσει να κάνει ό,τι νομίζει. Από κει και πέρα, κριτής είναι ο κόσμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Και κατά πόσο νιώθει αυτός σιγουριά για τον εαυτό του να το κάνει».

«Αυτή τη στιγμή σου μιλάω και είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος αυτή τη στιγμή. Μη μου συνεχίσεις αυτές τις ερωτήσεις. Ναι, με ενοχλεί αφάνταστα. Όσο δεν φαντάζεσαι με ενοχλεί. Αλλά, όλα τα πράγματα μέχρι ένα σημείο έχουν κάποιο όριο. Το δικό μου το όριο έχει ξεπεραστεί ήδη πάρα πολύ σε σχέση με αυτό το θέμα. Παρακαλώ, επόμενη ερώτηση αν θέλετε, αλλιώς να φύγω» τόνισε εμφανώς ενοχλημένος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.