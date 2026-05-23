Κώστας Μπακογιάννης για Σία Κοσιώνη: Θαυμάζω το γεγονός ότι παίρνει στα σοβαρά τη δουλειά της και το κάνει τόσο καλά

Ο Κώστας Μπακογιάννης ήταν καλεσμένος το πρωί του Σαββάτου (23-05-2026) στην εκπομπή στο «Χαμογέλα και Πάλι!» και σε ένα κομμάτι της συνέντευξης, αναφέρθηκε στην σύζυγό του, Σία Κοσιώνη. Όπως είπε, την θαυμάζει τόσο για τον τρόπο που κάνει τη δουλειά της όσο και για τα όσα προσφέρει στην οικογένειά τους. Ανέφερε πως η δημοσιογραφία έχει τους δικούς της «κώδικες» και πως ο ίδιος δεν μπορεί να φανεί χρήσιμος στις επαγγελματικές αποφάσεις της, από τη στιγμή που δεν γνωρίζει τα «μίντια» από μέσα.

«Η Σία Κοσιώνη και εγώ κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να μη συνδέουμε τις δουλειές μας. Είναι η σύζυγός μου, είναι η σύντροφός μου. Εγώ θέλω να την αγαπάω, θέλω να τη στηρίζω, θέλω να αισθάνεται δυνατή να παίρνει τις αποφάσεις της. Αυτό πρέπει να κάνω εγώ, ο σύζυγος, και αυτό ελπίζω και θεωρώ» ανέφερε αρχικά ο Κώστας Μπακογιάννης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την σύζυγό του Σία Κοσιώνη ο Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε: «Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος για όλους εμάς δίνει τα πάντα. Κάνει πάρα πολλά. Μας κρατάει όλους. Μας κρατάει όρθιους. Το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να είμαστε εκεί στο κανάλι την μέρα που σταμάτησε από τον ΣΚΑΪ και το θεωρώ και πολύ αυτονόητο. Εγώ ξέρετε, δεν μπορώ να της είμαι πάρα πολύ χρήσιμος. Είναι ένας άλλος χώρος ο δικός σας, ο χώρος των μίντια, της δημοσιογραφίας. Συχνά πυκνά συναντιόμαστε εμείς με εσάς, αλλά στην πραγματικότητα έχετε τους δικούς σας κανόνες. Έχετε τη δική σας φιλοσοφία και άρα εγώ δεν μπορούσα πραγματικά να προσφέρω κάτι πολύ ουσιαστικό.

Τι μπορούσα εγώ να κάνω; Να πω ότι ό, τι και να γίνει, ο κόσμος να χαλάσει, εμείς είμαστε εδώ. Η οικογένειά μας είναι εδώ, είμαστε ένα. Είμαστε δυνατοί, είμαστε ισχυροί. Εγώ τη βρήκα τη Σία στο να λέει τις ειδήσεις. Δε με βρήκε εκείνη. Είχε μια πορεία η οποία προϋπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι είκοσι χρόνια τώρα δεν έχει δώσει κάποιο δικαίωμα. Το αντίθετο».

«Δείτε τις δύο βραδιές εκλογών το 23. Τη μία Κυριακή φαινόταν ότι εμείς κερδίζαμε. Τη δεύτερη Κυριακή χάσαμε. Ναι. Η Σία ήταν απολύτως η ίδια μια άψογη επαγγελματίας. Έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε. Και σας το λέω με πάρα πολύ θαυμασμό. Θαυμάζω το γεγονός ότι παίρνει στα σοβαρά τη δουλειά της και το κάνει τόσο καλά. Προφανώς είναι ένα παράδειγμα, όπως το λέω και τώρα δημόσια. Πρώτη φορά το λέω. Θαύμασα το ότι ενώ ήταν έγκυος με το παιδί μας, συνέχισε να λέει τις ειδήσεις κάθε βράδυ μέχρι κυριολεκτικά νομίζω την τελευταία εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ναι, νομίζω η τελευταία εβδομάδα που το έκανε πάρα πολύ συνειδητά, γιατί ήθελε να δείξει πως μπορεί μια γυναίκα εγκυμονούσα να δουλεύει και να το κάνει καλά. Θα μου πείτε έχει τόσο πολύ σημασία αυτό; Ναι, έχει πάρα πολύ σημασία. Γιατί άμα δείτε τα ποσοστά της συμμετοχής των γυναικών στην εργασία είναι από τα πιο χαμηλά στην Ευρώπη. Άμα δείτε τις κορυφαίες θέσεις στον ιδιωτικό τομέα θα δείτε ότι ακόμα η αναλογία ανδρών γυναικών είναι λες και είμαστε στη δεκαετία του 70. Αυτό έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτό. Και έχουμε κάνει βήματα. Έχουμε εκλέξει μια γυναίκα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μπράβο μας, τιμή και δόξα, αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας», συμπλήρωσε.

Για την περιπέτεια υγείας της συζύγου του ανέφερε: «Ήταν πολύ πιο δύσκολη από την περίοδο που διανύουμε τώρα με τις επαγγελματικές αλλαγές. γιατί κινδύνευσε η ζωή της. Και αυτό ήταν τρομερό σοκ. Ξυπνάς ένα πρωί και αντιλαμβάνεσαι ότι κινδυνεύει η ζωή της σύζυγος σου, του ανθρώπου σου, της μητέρας των παιδιών σου. Όμως σε όλο αυτό κοιτάξτε το πως τα φέρνει η ζωή. Δεν αισθανθήκαμε ποτέ μόνοι. Ένα τρομερό κύμα αγάπης, νοιαξίματος, φροντίδας, τρυφερότητας σηκώθηκε και κάλυψε τη Σία και πλημμύρισε τις ζωές μας και γι’ αυτό είμαστε ευγνώμονες και νομίζω η ίδια αισθάνεται ευλογημένη».