Porto Leone – επόμενα επεισόδια: Ο Αντρέας ανακαλύπτει ότι η Αλεξάνδρα είναι πίσω από την απαγωγή του παιδιού του Στράτου

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Μαΐου, στις 23:30.
Porto Leone – Δευτέρα 25 Μαΐου
Επεισόδιο 57ο: Η επιστροφή της κακοποιηµένης Γαλήνης στο σπίτι δηµιουργεί αναπάντητα ερωτήματα. Ασπίδα της απέναντι στην σκληρότητα του Βούλγαρη είναι ο Μανώλης, καθώς και ο Ορέστης, που παρόλη την ταραχή που του έχει δημιουργήσει η συνάντηση του µε την Βούλα και η κουβέντα που έκαναν για την εγκυµοσύνη της, είναι δίπλα της. Ο Αντρέας ανακαλύπτει ότι η Αλεξάνδρα είναι αυτή που κρύβεται πίσω από την απαγωγή του παιδιού του Στράτου, με εκείνη να καταφέρνει να τον πείσει ότι τα κίνητρα της Λένας δεν είναι αυτά που φαίνονται. Η Καίτη καταφέρνει να ξεφύγει από τους ανθρώπους του Καπετανάκου, την ίδια στιγμή που η Ξένη αποφασίζει να κάνει έφοδο στο σπίτι του Καπετανάκου για να πάρει πίσω το παιδί. Τέλος, ο Γιάμαρης µαθαίνει την φριχτή αλήθεια για τα µαρτύρια που πέρασε η Γαλήνη.
Porto Leone – Tρίτη 26 Μαΐου
Επεισόδιο 58ο: Ο Γιάµαρης εισβάλλει στο σπίτι του Βούλγαρη και ζητά να µάθει από τη Γαλήνη τι της συνέβη, πράγµα που εξοργίζει τον Ντίνο. Η Λένα εξηγεί στον Αντρέα την εµπλοκή της Αλεξάνδρας στην απαγωγή του παιδιού και εκείνος της υπόσχεται ότι θα την βοηθήσει. Ο Καπετανάκος ειδοποιείται για την αποθήκη και όταν ο Γιάµαρης µε τους άλλους κάνει έφοδο, την βρίσκουν άδεια. Εξοργισµένος, χτυπά τον Στελάρα και ζητά εξηγήσεις από την Αλεξάνδρα, η οποία του δηλώνει ότι θα πάρει το παιδί και θα φύγει. Η Ξένη ειδοποιεί την οικογένεια Βούλγαρη για το που κρατούν το παιδί, ενώ ο Γιάµαρης µαθαίνει από την Καίτη τι έγινε στην αποθήκη με τη Γαλήνη και τον Φαναριώτη, καθώς και δεδομένα που θα τον βοηθήσουν να φτάσει στα ίχνη του.
Συντελεστές
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος
Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης
Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης
Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου
Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης
Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης
Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.
Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης
Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης
Παραγωγός: Αthens Productions A.E.
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.
Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).
Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.