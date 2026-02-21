Γη της ελιάς – spoiler: Ο Στέφανος εγκαταλείπει τη Μάνη

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα προσεχή επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη συνέχεια, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, o Στέφανος και η Βασιλική μετά από αρκετά προβλήματα και εμπόδια ζουν ευτυχισμένοι μαζί με τα παιδιά τους. Όλα δείχνουν πως τίποτα δεν μπορεί να καταφέρει να τους χωρίσει μέχρι που μια νέα κατάσταση έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα.

Αφορμή στέκεται η επαγγελματική πρόταση που έχει γίνει στον γιατρό. Η Βασιλική αντιδρά έντονα μιας και δεν θέλει να μετακομίσει στη Γερμάνια αλλά ο Στέφανος δεν απορρίπτει αυτή την ιδέα. Θέλει να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά τόσο για το επαγγελματικό του μέλλον όσο και για την καλύτερη ζωή που μπορεί να έχει στο εξωτερικό η οικογένειά του. Όμως η Βασιλική είναι αμετακίνητη. H στάση της δημιουργεί τριγμούς στη σχέση της με τον Στέφανο.

Εκείνος απομακρύνεται καθώς θέλει χρόνο για να σκεφτεί, ενώ εκείνη αισθάνεται πληγωμένη. Μάλιστα, μοιράζεται τις σκέψεις της με την Αριάδνη, η οποία μετά από σκέψη αποφασίζει να βοηθήσει τους φίλους της. Όμως η παρέμβασή της έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Αν και παρακαλάει τον Στέφανο να αρνηθεί την πρόταση που του έγινε, εκείνος πεισμώνει ακόμα περισσότερο.

Έτσι, ανακοινώνει στη Βασιλική πως σκοπεύει να δεχτεί την πρόταση για δουλειά και να μετακομίσει με τη μικρή στη Γερμανία, ενώ της δίνει τελεσίγραφο αν θα τον ακολουθήσει ή όχι. Όπως είναι φυσικό τα λόγια του σοκάρουν την Βασιλική, η οποία δεν ξέρει πώς να αντιδράσει.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Ορέστης μαθαίνει ότι η Χριστιάνα έχει κανονίσει να κάνει ένα τατουάζ στην ωμοπλάτη κι αποφασίζει να δράσει προκειμένου να διαπιστώσει την αλήθεια σχετικά με το παρελθόν της. Εκείνος, λοιπόν, ανακαλύπτει ότι η Χριστιάνα ήταν μπλεγμένη με τη μαφία και αποφασίζει να μιλήσει στην Αλεξάνδρα για όλα.

Όμως η Χριστιάνα, προκειμένου να του κλείσει το στόμα, τον σκοτώνει, αλλά το οργανώνει έτσι ώστε να φανεί σαν ατύχημα. Την ίδια στιγμή η Αλεξάνδρα ανησυχεί για την πολύωρη απουσία του Ορέστη και ειδοποιεί έντρομη τη Μαρουσώ για να τον ψάξει η Αστυνομία.