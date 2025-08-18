Γιάννα Βασιλείου: Μόλις πρόσφατα άρχισα να οριοθετώ συμπεριφορές, πριν δεχόμουν τα πάντα

Για το νέο της τραγούδι με τίτλο “Πεταμένα σ’ αγαπώ” αλλά και τον τον τρόπο με τον οποίο πλέον φροντίζει να διαχειρίζεται την οριοθέτηση μίλησε, μεταξύ άλλων, η Γιάννα Βασιλείου στη νέα εφ’ όλης της συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Gala και την δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή.

Ποιο είναι το θέμα του καινούργιου σου single; Τα “σ’ αγαπώ” που δεν έπιασαν τόπο;

Εγώ δίνομαι πάρα πολύ στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως του είδους σχέσης, είτε είναι φιλική, ερωτική ή επαγγελματική. Όταν θεωρείς ότι υπάρχει αντίκρισμα αλλά τελικά βλέπεις μια εκμετάλλευση κι ένα ψέμα, είναι σαν να πετάς τον χρόνο σου, σαν το καλό που δίνεις να μην έχει την ανταπόδοση που επιθυμείς. Πεταμένα σ’ αγαπώ, δηλαδή,

Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, το γράψαμε όλοι μαζί καθισμένοι σε ένα τραπέζι με τον καθένα να προσθέτει κι έναν στίχο. Ο Μάικ Βασιλειάδης είπε τον στίχο “μα, τέρμα, φτάνει, κάπου ώπα” που είναι αρκετά αιχμηρός.

Αν και δεν σκόπευα να πω αυτό το τραγούδι, με έπεισαν να το τραγουδήσω ακριβώς επειδή μέσα στη διάρκεια μιας ημέρας λέω πολύ συχνά τη φράση “κάπου ώπα”. Αυτή η φράση αφορά τις στιγμές που χάνεται το όριο. Εγώ μόλις πρόσφατα άρχισα να οριοθετώ συμπεριφορές. Πριν δεχόμουν τα πάντα, τα έπαιρνα πολύ μέσα μου, με πολλή πίκρα. Ήταν αυτό που λέμε ότι κατάπινα τη φωνή μου.

Και πως έμαθες να το διαχειρίζεσαι;

Ύστερα από πολύ ψάξιμο, ψυχοθεραπεία και δουλειά με τον εαυτό μου έμαθα να επικοινωνώ, να μη φοβάμαι να μιλήσω, αλλά πάντα με ευγένεια. Δεν θα με ακούσεις εύκολα να βρίζω. Αν φτάσω στο σημείο να θυμώσω πραγματικά, κόβω κεφάλια. Με αυστηρότητα, όμως, όχι με υστερία.