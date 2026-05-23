Ηλέκτρα – επόμενα επεισόδια: Ο Ρένος συλλαμβάνεται και οι αρχές ζητούν από τη Δανάη να παραδοθεί

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις της ανατρεπτικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα». Όσα θα μεταδοθούν στα επεισόδια από τη Δευτέρα 25 έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στις 19:00.

Η Ηλέκτρα δεν μπορεί να κρύβεται άλλο από τον εαυτό της. Είναι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τον Παύλο. Απελπισμένα ερωτευμένοι κι οι δυο. Μα δεν μπορούν να είναι μαζί. Ο Παύλος της ζητά μια τελευταία χάρη. Αυτή με δυσκολία συμφωνεί. Ο Ρένος συλλαμβάνεται. Λίγο μετά φτάνει έξω απ’ το σπίτι του η Δανάη. Ένας αστυνομικός της ζητά να παραδοθεί. Ένα όπλο βρίσκεται στραμμένο πάνω της. Και η παρτίδα μοιάζει χαμένη για τα καλά.

Ηλέκτρα – Δευτέρα 25 Μαΐου

Eπεισόδιο 153ο: Ο Στράτος αναγνωρίζει την Νεφέλη, από τη φωτογραφία των αστυνομικών. Η αρχή του τέλους είναι κοντά και το ένταλμα σύλληψης φτάνει στην Αρσινόη. Ο Χάρης με τον Μίμη προσπαθούν να προετοιμάσουν το έδαφος, με τη Δόμνα να ακούει, πίσω από τα κάγκελα, τα νέα για την εγγονή της. Η Ηλέκτρα σπεύδει στον Νικήτα και ζητά τη βοήθειά του. Ο Μίμης στέκεται απέναντι στη Νεφέλη κι αδυνατεί να της πει ψέματα. Η αλήθεια τη διαλύει. Κι ο Μίμης διαλύεται μαζί της, παρόλο που προσπαθεί να το κρύψει. Κι ενώ η Νεφέλη βρίσκεται όλο και πιο κοντά στη φυλακή, ο Χάρης αφήνει τη Δόμνα ελεύθερη. Την ίδια ώρα, ο Βασίλης κάνει σχέδια για το μέλλον του στην Αρσινόη. Ο Κωνσταντής παλεύει ακόμη για τη σχέση του με την Ζωή, όμως το μεταξύ τους μοιάζει όλο και πιο μάταιο. Η Ηλέκτρα φτάνει στην Αθήνα, αποφασισμένη να συναντήσει δύο άνδρες, που ελπίζει πως θα την βοηθήσουν να σώσει την κόρη της. Ο Παύλος όμως δεν θα την αφήσει μόνη της. Και το κουβάρι αρχίζει να ξετυλίγεται.

Ηλέκτρα – Τρίτη 26 Μαΐου

Eπεισόδιο 154ο: Η Ηλέκτρα παλεύει να πείσει τον Στράτο να αλλάξει την κατάθεσή του παίζοντας τα όλα για όλα, αλλά εκείνος δε φαίνεται να συγκινείται από τα λόγια της. Ο Μίμης αποκαλύπτει στη Νεφέλη την αλήθεια και την καταρρακώνει. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη σύλληψη της. Ο Νικόλας στο μεταξύ στέκεται απέναντι στη Ναταλί και τον εραστή της. Κι ενώ εκείνη περιμένει να γίνει μακελειό, εκείνος την αποχαιρετάει για πάντα, ξεκαθαρίζοντας μια και καλή το μεταξύ τους. Η Δανάη περιμένει τον Μπόγρη στο γραφείο του, αλλά εκείνος επιστρέφει αγκαλιά με την Κορίνα. Το επόμενο πρωί η Δανάη ξυπνάει στο ίδιο κρεβάτι με τον Ρένο. Την ίδια ώρα, η Μερόπη στριμώχνει τον Τέλη για να μάθει τι τρέχει με τη Σοφία, ενώ ο Κωνσταντής επιμένει πως τα χρήματα στο ταμείο της Ζωής είναι πλαστά. Κι ενώ τον Κωνσταντή δεν τον πιστεύει κανείς, ο διευθυντής της τράπεζας της Αρσινόης εμφανίζεται στο τμήμα. «Κάποιος μπήκε στην τράπεζα και παραβίασε το χρηματοκιβώτιο!» λέει στον Μίμη και τον Χάρη που τον κοιτάνε άναυδοι.

Ηλέκτρα – Τετάρτη 27 Μαΐου

Eπεισόδιο 155ο: Ο Νικόλας επιστρέφει στην Αρσινόη νικητής. Το ναυπηγείο είναι ξανά στα χέρια των Βρεττών. Στο πάτωμα του γραφείου του, όμως, θα βρει πεσμένο ένα πλαστό χαρτονόμισμα. Κι ενώ τα ποτήρια υψώνονται και κορδέλες κόβονται, η ληστεία της τράπεζας ρίχνει τη σκιά της πάνω στη νέα αρχή. Η Δανάη στην Αθήνα, μοιάζει να ξεκόβει οριστικά από τον Ρένο. Μετά την ορκωμοσία της, γιορτάζει με τους φίλους και έναν γοητευτικό τύπο, τον Άρη Μπαρτζώκα, αριστερό, γνωστό για τους αγώνες του, ο οποίος συνεχίζει να αγωνίζεται κι ίσως είναι μπλεγμένος σε περίεργες οργανώσεις. Την ίδια στιγμή η Νεφέλη, αγγίζει την ελπίδα για μια άλλη ζωή. Οι αντιξοότητες μεγάλες: να παλέψει για την κόρη της, να διώξει μακριά τον Παύλο. και να βοηθήσει τη μητέρα της, να απαγκιστρωθεί από τον Νικήτα. Η Δόμνα, έξαλλη, μπαίνει στο σπίτι του Στέργιου και καταρρέει στην αγκαλιά του. Η Μάρω τους παρακολουθεί πικραμένη. Ο Παύλος έχει βάλει σκοπό να αποκαλύψει το πραγματικό πρόσωπο του Νικήτα. Για αυτό το λόγο, καλεί στο νησί μια μυστηριώδη γυναίκα, τη Νανά Στεργιανούδη, η οποία χτυπά το βράδυ την πόρτα της Ηλέκτρας. «Καλησπέρα.. είμαι η μάνα του Νικήτα», της λέει.

Ηλέκτρα – Πέμπτη 28 Μαΐου

Eπεισόδιο 156ο: Η Νανά φτάνει στην Αρσινόη έτοιμη να ομολογήσει τον πραγματικό χαρακτήρα του Νικήτα στην Ηλέκτρα. Και όσα της πει θα την κάνουν να αναθεωρήσει πολλά. Ο Νικόλας διαπιστώνει με μεγάλη του λύπη, ότι η Δανάη κρύβεται πίσω απ’ τη ληστεία, ενώ εκείνη κομπάζει για τα κατορθώματά της στον Άρη. Η Δόμνα ξυπνάει από τον χαμό που προκάλεσε και βρίσκει τον Στέργιο και την Μάρω από πάνω της. Τι ζητάει άραγε από τον Στέργιο ως χάρη, πριν αποσυρθεί και πάλι στο βουνό; Η αναμέτρηση του Παύλου με τον Νικήτα κάνουν τον πρώτο να νιώθει νικητής, χωρίς να υπολογίσει τη μοχθηρία της Νανάς. Ποια συμφέροντα την οδηγούν; Ο Μπόγρης προσπαθεί μάταια να αλλάξει τα μυαλά της Δανάης, ενώ η ίδια είναι έτοιμη να τα βάλει με θεούς και δαίμονες. Μέχρι που ένα τηλεφώνημα στη χωροφυλακή αλλάζει όλα τα χαρτιά στην τράπουλα. Τώρα πια κανείς δεν είναι βέβαιος ότι θα κερδίσει το παιχνίδι.

Ηλέκτρα – Παρασκευή 29 Μαΐου

Eπεισόδιο 157ο: Η αποκάλυψη ότι η Δανάη είναι μπλεγμένη με την ληστεία της τράπεζας τους αναστατώνει όλους. Ο Χάρης δίνει σήμα να ξεχυθούν οι χωροφύλακες και να αποκλειστεί το λιμάνι, ενώ ο ίδιος κι ο Μίμης πηγαίνουν στους δικούς της για να την βρουν. Η Δανάη καταλαβαίνει πως κάτι συμβαίνει και το σκάει, την ώρα που ο Χάρης χτυπάει το κουδούνι στο αρχοντικό. Περιπλανιέται μόνη και κρύβεται. Για πόσο όμως; Κι ενώ η κόρη της προσπαθεί να κρυφτεί από την αστυνομία, η Ηλέκτρα δεν μπορεί να κρύβεται άλλο από τον εαυτό της. Είναι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τον Παύλο. Απελπισμένα ερωτευμένοι κι οι δυο. Μα δεν μπορούν να είναι μαζί. Ο Παύλος της ζητά μια τελευταία χάρη. Αυτή με δυσκολία συμφωνεί. Αλλά τι χάρη είναι αυτή; Ο Νικόλας, με τον Νικήτα φτάνουν έξω από το ξενοδοχείο ζητώντας τη. Την ίδια ώρα, η Δόμνα φτάνει με την καραμπίνα στην ψυχιατρική κλινική. Απαιτεί να μάθει πού είναι ο Πασχάλης, αλλιώς θα τραβήξει τη σκανδάλη. Ο Ρένος συλλαμβάνεται. Λίγο μετά φτάνει έξω απ’ το σπίτι του η Δανάη. Ένας αστυνομικός της ζητά να παραδοθεί. Ένα όπλο βρίσκεται στραμμένο πάνω της. Και η παρτίδα μοιάζει χαμένη για τα καλά.

Συντελεστές

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ