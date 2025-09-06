Media

Γιάννης Κουκουράκης, Λεωνίδας Κακούρης και Κατερίνα Λέχου στο βασικό καστ στο «Θάλασσες μάς χώρισαν» στην ΕΡΤ1

Ο Γιάννης Κουκουράκης, ο Λεωνίδας Κακούτης, η Κατερίνα Λέχου και πολλοί ακόμα αγαπημένοι καλλιτέχνες βρίσκονται στο βασικό καστΠραγματοποιήθηκε η πρώτη ανάγνωση σεναρίου για το «Θάλασσες μάς χώρισαν»
Οι ηθοποιοί που θα κρατήσουν τους βασικούς ρόλους της σειράς
Κλεοπάτρα Σβανά, βοηθός σκηνοθέτη, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Λεωνίδας Κακούρης, Κατερίνα Λέχου, η σεναριογράφος Σοφία Σωτηρίου, Αθηνά Λίμπαντση, Νεφέλη Κουρή, Γιάννης Κουκουράκης

Με όρεξη και δημιουργική ανυπομονησία, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ανάγνωση του σεναρίου για τη νέα δραματική μίνι σειρά της ΕΡΤ1, με τίτλο «Θάλασσες μάς χώρισαν», που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου.

Πρόκειται για μία δυνατή ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό και την αστείρευτη δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει, ακόμα και μέσα από τις πιο σκοτεινές θάλασσες. Στη νέα σειρά της ΕΡΤ1 κάποιους από τους βασικούς ρόλους κρατούν ο Γιάννης Κουκουράκης, ο Λεωνίδας Κακούρης και η Κατερίνα Λέχου.

Το σενάριο υπογράφει η Σοφία Σωτηρίου και τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Χρήστος Δήμας. Η σειρά αποτελείται από 8 επεισόδια και αρχίζει το 1937, στη Σύμη υπό ιταλική κατοχή, εκεί όπου ένας οικογενειακός θάνατος θα σημάνει την αρχή μιας διαδρομής με σταθμούς την Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια, διατρέχοντας ιστορικές περιόδους γεμάτες αναταραχή και ανατροπές.

Στο κέντρο της αφήγησης βρίσκονται οι αδελφές Παρασκευούλα και Ελπίδα, που έρχονται αντιμέτωπες με τον έρωτα, τη ζήλια και μια απαγορευμένη σχέση που θα σφραγίσει τη ζωή τους. Η σειρά φωτίζει βαθιά προσωπικές στιγμές μέσα σε ένα ιστορικά φορτισμένο πλαίσιο, εξετάζοντας τι σημαίνει να αγαπάς αληθινά, να συγχωρείς και να αντέχεις.

Στην πρώτη ανάγνωση συμμετείχαν οι ηθοποιοί: Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Νεφέλη Κουρή, Αθηνά Λίμπαντση, Βαγγέλης Στρατηγάκος.

Η παραγωγή ξεκινά σύντομα, με στόχο να φωτίσει μια βαθιά προσωπική διαδρομή γεμάτη πόνο, προδοσία και πάθη.

