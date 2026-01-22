Γιάννης Μπέζος: Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα

«Το ταλέντο είναι ένα χάρισμα με το οποίο έχεις γεννηθεί, η προσωπικότητα διαμορφώνεται», δήλωσε ο Γιάννης Μπέζος, σε πρόσφατη συνέντευξή του και εξήγησε γιατί δεν θέλει να μπει στο Νetflix.

Ο γνωστός ηθοποιός παραχώρησε την Πέμπτη (22.01.2026) μία συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@star» και τη Μαίρη Αργυριάδου. Ο Γιάννης Μπέζος απάντησε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει να μπει στο Netflix.

«Το να γίνονται σκηνοθέτες διάφοροι ηθοποιοί, είναι από ανάγκη, δεν είναι κάποια προαγωγή», είπε αρχικά ο Γιάννης Μπέζος.

Ο Γιάννης Μπέζος είπε στη συνέχεια: «Κάθε φορά που κάνω έναν ρόλο, τον κάνω σαν να είναι ο καλύτερος του πλανήτη. Σιχαίνομαι τη μιζέρια, δεν τη θέλω καθόλου.

Τα “Φαντάσματα” ήταν μια εξαιρετική δουλειά, ήταν μια σειρά που είχε κάτι να πει στο χώρο της κωμωδίας. Η κωμωδία θέλει ρίσκο, να μη φοβάσαι αν θα ενοχλήσεις κάποιους. Αν δεν ενοχλήσει, δεν έχει νόημα.

Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα.

Ας κάνουμε καλά τη δουλειά μας εδώ που είμαστε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν βύσματα στη δουλειά μας, δεν τα έχω συναντήσει, όλα αυτά είναι υπερβολές του χώρου μας».