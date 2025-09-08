Γιάννης Μπέζος για «Σούπερ Ήρωες»: «Έχει πράγματα ανθρώπινα και αυτό είναι που κάνει τη σειρά ιδιαίτερη»

«Το μεγάλο ατού της σειράς “Σούπερ Ήρωες” είναι ότι δεν είναι απλώς κάποιοι ήρωες που λένε αστεία αλλά κάποιοι άνθρωποι, που ο καθένας έχει τον προσωπικό του πόνο, την προσωπική του ιστορία», σχολίασε ο Γιάννης Μπέζος.

Για τους «Σούπερ Ήρωες» στους οποίους θα πρωταγωνιστεί, τον χαρακτήρα του στη συγκεκριμένη σειρά αλλά και την ευθύνη που νιώθει για το τι θα δουν τελικά οι τηλεθεατές, μίλησε το πρωί της Δευτέρας (08.09.2025) στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» του ΑΝΤ1, ο Γιάννης Μπέζος.

Ο γνωστός ηθοποιός εξήγησε πως για εκείνον, αυτή η κωμική σειρά έχει πολύ ενδιαφέρον, καθώς οι ήρωες δεν λένε μόνο αστεία αλλά δείχνουν τον πόνο τους, την ιστορία τους και όλα αυτά που κουβαλά ο κάθε άνθρωπος μέσα του.

«Θα κάνουμε μια απόπειρα για μια καινούργια κωμωδία, που κατά τη γνώμη μου έχει πολύ ενδιαφέρον και φαντάζομαι θα ταυτιστούν πολύ οι τηλεθεατές, γιατί είναι ένας χώρος πολύ γνωστός και πολύ οικείος. Το μεγάλο ατού της σειράς είναι ότι δεν είναι απλώς κάποιοι ήρωες που λένε αστεία. Αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι, που ο καθένας έχει τον προσωπικό του πόνο, την προσωπική του ιστορία… Έχει πράγματα ανθρώπινα που έχουμε όλοι και νομίζω ότι αυτό είναι και το ενδιαφέρον που κάνει τη σειρά ιδιαίτερη», είπε αρχικά ο Γιάννης Μπέζος.

Για τον ήρωα που θα ενσαρκώσει, ο ηθοποιός εξήγησε πως είναι ο κλασικός ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ, με το ύφος, την αφέλεια και το χιούμορ του.

«Είναι ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ, ο οποίος είναι αυτός ο κλασικός ιδιοκτήτης που γνωρίζουμε με τα προβλήματα, με τη στάση του, με το ύφος του… Θα έλεγε από την κωμική πλευρά και με την αφέλειά του, για να το κάνει ενδιαφέρον».

Κλείνοντας, ο Γιάννης Μπέζος είπε: «Από τη δική μου πλευρά, η μεγάλη ευθύνη και η αγωνία μου κάθε φορά είναι πώς γίνεται και τι θα δουν οι τηλεθεατές. Φυσικά και έχω επαγγελματικές αγωνίες, όχι αγωνία για την καριέρα μου, αλλά αγωνία για το τι θα δουν οι άνθρωποι, γιατί αυτό με ενδιαφέρει».