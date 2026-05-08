Με υπόκλιση αποχαιρέτισε τη Σία Κοσιώνη ο Βασίλης Χιώτης: «Τιμή μου», «δική μου η τιμή»

Ήταν η τελευταία φορά που στο «τιμόνι» του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ ήταν η Σία Κοσιώνη, μιας και λίγες ώρες νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ήδη η λήξη της 20ετούς συνεργασίας με τον σταθμό
Σία Κοσιώνη και Βασίλης Χιώτης στο πλατό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων / πηγή φωτογραφίας ΣΚΑΪ
Έπεσε η αυλαία της εικοσαετούς συνεργασίας ανάμεσα στη Σία Κοσιώνη και τον ΣΚΑΪ. Η πρώην, πλέον, anchorwoman του καναλιού του Φαλήρου παρουσίασε το βράδυ της Παρασκευής (08.05.2026) το κεντρικό δελτίο ειδήσεων για τελευταία φορά.

Όταν στο πλατό των ειδήσεων του ΣΚΑΪ έδωσε το παρών ο Βασίλης Χιώτης προς σχολιασμό της επικαιρότητας, η Σία Κοσιώνη δέχθηκε έναν πρώτο αποχαιρετισμό.

Ειδικότερα, όπως προβλήθηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες, ο γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του ΣΚΑΪ 100,3 σηκώθηκε από τη θέση του και θέλησε να αποχαιρετίσει την καλή του συνεργάτιδα διά χειραψίας.

«Βασίλη μου, να σ’ ευχαριστήσω πολύ», επισήμανε αρχικά η Σία Κοσιώνη για να αποκριθεί, με τρυφερότητα, ο Βασίλης Χιώτης ως εξής:

«Εγώ σ’ ευχαριστώ, Σία μου. Τιμή μου».

«Δική μου», υπογράμμισε τότε, με χαμόγελο, η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων προσθέτοντας, με νόημα:

«Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Συγνώμη, για την αναστάτωση, στον σκηνοθέτη μας».

Ήταν η τελευταία φορά που στο «τιμόνι» του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ ήταν η Σία Κοσιώνη, μιας και το μεσημέρι της ίδιας ημέρας είχε ανακοινωθεί ήδη η λήξη της 20ετούς συνεργασίας με τον σταθμό.

