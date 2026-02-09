Γιάννης Σμαραγδής για την ταινία «Καποδίστριας»: Γίνεται πόλεμος, δεν είναι ότι κάποιοι γράφουν τη γνώμη τους

Ο Γιάννης Σμαραγδής βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής (08-02-2026) και μίλησε μεταξύ άλλων για την απώλεια της συζύγου του, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε και τον έφεραν στα πρόθυρα της καταστροφής, αλλά και για την ταινία «Καποδίστριας», που σημειώνει τεράστια εισπρακτική επιτυχία.

Ο Γιάννης Σμαραγδής δήλωσε αρχικά για την ταινία «Καποδίστριας» πως: «Δε νιώθω πικρία αλλά πόνο. Έχασα τη γυναίκα μου, τα φτερά μου δηλαδή, πριν από τρία χρόνια. Όταν προσπαθούσε να ξεκινήσει η ταινία, έχασα την Ελένη. Εκεί, αυτοί που δεν ήθελαν να γίνει η ταινία, με ξέγραψαν. Όπως, ας πούμε, όταν δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, έβγαιναν κάποιοι και έλεγαν σκοτώσαμε τον τύραννο, έτσι υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν: “τελειώσαμε με τον Σμαραγδή”» ανέφερε ο καταξιωμένος σκηνοθέτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συμπλήρωσε, μάλιστα ότι «Αυτό το θεωρώ, με συγχωρείτε που θα πω τη λέξη, ανήθικο. Αυτό θέλω να πω. Η ταινία όμως ήθελε να γίνει και έγινε. Δεν έχει σημασία ποιος την έκανε, αν ήμουν εγώ ή αν ήταν ο Αντώνης Μυριαγκός που έκανε αυτή την θηριώδη ερμηνεία, η ταινία ήθελε να γίνει».

«Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, που δεν είναι πολλοί και δεν υπάρχει διχασμός, ίσα ίσα. Δηλαδή άμα κοιτάξετε αυτά που έγραψαν, αυτοί που τα έγραψαν 10 άνθρωποι είναι. Επειδή όμως είναι μέσα στα Μέσα, φάνηκε σαν να είναι μεγάλο το θέμα. Το λέω αυτό γιατί, όταν συμβαίνει κάτι που κάνει καλό στις ανθρώπινες ψυχές, καλό θα είναι να παραμερίσουμε την αρνητικότητα μας και να γινόμαστε θετικοί, γιατί αυτό αναβαθμίζει ευρύτερα τον ψυχισμό των ανθρώπων» προσέθεσε ο σκηνοθέτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, ο Γιάννης Σμαραγδής ανέφερε ότι «Είναι πόλεμος, δεν είναι απλώς ότι κάποιοι γράφουν τη γνώμη τους. Είναι ένας πόλεμος που ξεκίνησε από πριν ξεκινήσει η ταινία, δηλαδή άρχισε να δυσφημείται πριν την ξεκινήσω. Άρα κάποιο σχέδιο υπάρχει από πίσω, όμως δεν είναι της στιγμής».

Σε άλλο σημείο, ο Γιάννης Σμαραγδής εστίασε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε: «Είχε βγει ένταλμα σύλληψης για εμένα για την ταινία “Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι”. Ένας άνθρωπος, ο αστυνομικός διοικητής τότε, με φώναξε και μου είπε “πρέπει να σας συλλάβω”. Άνοιξε ένα συρτάρι, έβαλε μέσα το χαρτί και μου είπε “Έλληνες σαν εσάς εγώ δεν συλλαμβάνω”», περιγράφει.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης μίλησε για τις παρασπονδίες που έκανε μέσα στα 54 χρόνια που έζησε μαζί με την σύζυγό του αλλά και για το πώς τις διαχειριζόταν εκείνη. «Εγώ ήμουν ένα διαβολόπαιδο. Η Ελένη σιγά σιγά με λείανε. Μετά ντρεπόμουν βλέποντας την Ελένη να έχει αυτήν την απέραντη καλοσύνη. Η Ελένη με έκανε καλό άνθρωπο, χωρίς να μιλάει ποτέ, την κοίταζα και ντρεπόμουν. Όταν έκανα παρασπονδίες, με κοιτούσε και μου έλεγε: “Μη νομίζεις ότι δεν ξέρω τι κάνεις” είπε ο σκηνοθέτης.

«Δεν έφυγα ποτέ από την Ελένη αλλά μπαίνεις σε πειρασμούς. Αυτή η δουλειά που κάνουμε έχει πολλούς πειρασμούς, έχει κι άλλα, όταν αλλάζεις και δεκαετία, θέλεις επιβεβαιώσεις για πράγματα άλλα ανόητα. Μπαίνεις σε πειρασμούς, μπήκα και εγώ σε πειρασμούς. Εννοείται με συγχωρούσε».