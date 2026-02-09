Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Γιάννης Σμαραγδής για την ταινία «Καποδίστριας»: Γίνεται πόλεμος, δεν είναι ότι κάποιοι γράφουν τη γνώμη τους

«Η ταινία ήθελε να γίνει και έγινε» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Σμαραγδής στη συνέντευξή του
Γιάννης Σμαραγδής
Ο Γιάννης Σμαραγδής στο πλατό της εκπομπής «The 2night Show»

Ο Γιάννης Σμαραγδής βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής (08-02-2026) και μίλησε μεταξύ άλλων για την απώλεια της συζύγου του, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε και τον έφεραν στα πρόθυρα της καταστροφής, αλλά και για την ταινία «Καποδίστριας», που σημειώνει τεράστια εισπρακτική επιτυχία.

Ο Γιάννης Σμαραγδής δήλωσε αρχικά για την ταινία «Καποδίστριας» πως: «Δε νιώθω πικρία αλλά πόνο. Έχασα τη γυναίκα μου, τα φτερά μου δηλαδή, πριν από τρία χρόνια. Όταν προσπαθούσε να ξεκινήσει η ταινία, έχασα την Ελένη. Εκεί, αυτοί που δεν ήθελαν να γίνει η ταινία, με ξέγραψαν. Όπως, ας πούμε, όταν δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, έβγαιναν κάποιοι και έλεγαν σκοτώσαμε τον τύραννο, έτσι υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν: “τελειώσαμε με τον Σμαραγδή”» ανέφερε ο καταξιωμένος σκηνοθέτης.

Συμπλήρωσε, μάλιστα ότι «Αυτό το θεωρώ, με συγχωρείτε που θα πω τη λέξη, ανήθικο. Αυτό θέλω να πω. Η ταινία όμως ήθελε να γίνει και έγινε. Δεν έχει σημασία ποιος την έκανε, αν ήμουν εγώ ή αν ήταν ο Αντώνης Μυριαγκός που έκανε αυτή την θηριώδη ερμηνεία, η ταινία ήθελε να γίνει».

«Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, που δεν είναι πολλοί και δεν υπάρχει διχασμός, ίσα ίσα. Δηλαδή άμα κοιτάξετε αυτά που έγραψαν, αυτοί που τα έγραψαν 10 άνθρωποι είναι. Επειδή όμως είναι μέσα στα Μέσα, φάνηκε σαν να είναι μεγάλο το θέμα. Το λέω αυτό γιατί, όταν συμβαίνει κάτι που κάνει καλό στις ανθρώπινες ψυχές, καλό θα είναι να παραμερίσουμε την αρνητικότητα μας και να γινόμαστε θετικοί, γιατί αυτό αναβαθμίζει ευρύτερα τον ψυχισμό των ανθρώπων» προσέθεσε ο σκηνοθέτης.

Επιπλέον, ο Γιάννης Σμαραγδής ανέφερε ότι «Είναι πόλεμος, δεν είναι απλώς ότι κάποιοι γράφουν τη γνώμη τους. Είναι ένας πόλεμος που ξεκίνησε από πριν ξεκινήσει η ταινία, δηλαδή άρχισε να δυσφημείται πριν την ξεκινήσω. Άρα κάποιο σχέδιο υπάρχει από πίσω, όμως δεν είναι της στιγμής».

Σε άλλο σημείο, ο Γιάννης Σμαραγδής εστίασε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε: «Είχε βγει ένταλμα σύλληψης για εμένα για την ταινία “Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι”. Ένας άνθρωπος, ο αστυνομικός διοικητής τότε, με φώναξε και μου είπε “πρέπει να σας συλλάβω”. Άνοιξε ένα συρτάρι, έβαλε μέσα το χαρτί και μου είπε “Έλληνες σαν εσάς εγώ δεν συλλαμβάνω”», περιγράφει.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης μίλησε για τις παρασπονδίες που έκανε μέσα στα 54 χρόνια που έζησε μαζί με την σύζυγό του αλλά και για το πώς τις διαχειριζόταν εκείνη. «Εγώ ήμουν ένα διαβολόπαιδο. Η Ελένη σιγά σιγά με λείανε. Μετά ντρεπόμουν βλέποντας την Ελένη να έχει αυτήν την απέραντη καλοσύνη. Η Ελένη με έκανε καλό άνθρωπο, χωρίς να μιλάει ποτέ, την κοίταζα και ντρεπόμουν. Όταν έκανα παρασπονδίες, με κοιτούσε και μου έλεγε: “Μη νομίζεις ότι δεν ξέρω τι κάνεις” είπε ο σκηνοθέτης.

«Δεν έφυγα ποτέ από την Ελένη αλλά μπαίνεις σε πειρασμούς. Αυτή η δουλειά που κάνουμε έχει πολλούς πειρασμούς, έχει κι άλλα, όταν αλλάζεις και δεκαετία, θέλεις επιβεβαιώσεις για πράγματα άλλα ανόητα. Μπαίνεις σε πειρασμούς, μπήκα και εγώ σε πειρασμούς. Εννοείται με συγχωρούσε».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
99
73
72
70
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Γέννησε η Άννα Κορακάκη – Οι πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη της
«Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει όλες τις λέξεις και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και ν’ ανατρέψει και τα πάντα», εξομολογήθηκε η χρυσή Ολυμπιονίκης για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού
Άννα Κορακάκη
Newsit logo
Newsit logo