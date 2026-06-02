Γιάννης Τσιμιτσέλης και One καλεσμένοι απόψε του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απόψε, Τρίτη 2 Ιουνίου στις 24:00 υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, καθώς και το συγκρότημα One.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εξηγεί στον Γρηγόρη Αρναούτογλου πώς το άγχος του ως παραγωγός της ταινίας «Κουραμπιέδες από χιόνι» τον έκανε να «ασπρίσει», αλλά και το νούμερο των εισιτηρίων που τον έκανε τελικά να αναθαρρήσει, ενώ οι One θυμούνται τις χρυσές εποχές τους.

Παράλληλα, ο αγαπημένος ηθοποιός εξηγήσει γιατί δεν καταφέρνει ποτέ να βρει τον ελεύθερο χρόνο που τόσο αναζητά. Ποιο μεγάλο του πάθος του λείπει τόσο πολύ, ώστε να θέλει να κλάψει όταν βλέπει θάλασσα; Στη συνέχεια, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, αποκαλύπτει πως ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για το game show «The Quiz with Balls», ενώ μιλάει με τεράστιο ενθουσιασμό για τη νέα του θεατρική δουλειά και υπόσχεται να χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου και συγκίνησης, πρωταγωνιστώντας στο πολυαναμενόμενο μιούζικαλ των Ρέππα – Παπαθανασίου «Του Αγοριού Απέναντι», με τραγούδια του Μίμη Πλέσσα, στο Θέατρο Άλσος.

Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίσει και το θρυλικό pop συγκρότημα ONE. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ο Φίλιππος Κωνσταντίνου, ο Δημήτρης Χανιώτης, ο Αργύρης Ναστόπουλος και ο Πάνος Ψάλτης κάθονται μαζί στο πλατό και δηλώνουν πιο αγαπημένοι από ποτέ.

Ο Κωνσταντίνος εξηγεί τους λόγους που αποχώρησε το 2003, ο Φίλιππος εξομολογείται ότι ένιωσε καταρρακωμένος μετά το τέλος του γκρουπ και ο Δημήτρης αποκαλύπτει ότι σπούδασε αρτοποιία-ζαχαροπλαστική, ενώ παράλληλα μοιράζεται το πιο ευχάριστο νέο της ζωής του!

Από την πλευρά του, ο Πάνος συγκινεί, μιλώντας για το πόσο τον πλήγωσε η αποχώρηση του Γιώργου Θεοφάνους και ο Αργύρης αναφέρεται στην πορεία του ως DJ. Φυσικά, όλοι θυμούνται τις χρυσές εποχές, την καθοριστική συμβολή της Άννας Βίσση, αλλά και τις μεγάλες θυσίες πίσω από την 6η θέση στη Eurovision του 2002 με το «Gimme». Τέλος, προβάλλεται για πρώτη φορά το καινούργιο τους video clip για το νέο single «Disco dj», το οποίο τραγουδούν και live στο στούντιο της εκπομπής.

Συντελεστές

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης