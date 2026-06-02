MasterChef: Απόψε θα ξέρουμε ποιοι συγκρουστούν στη μαγειρική «μητέρα των μαχών»

Απόψε, Τρίτη 2 Ιουνίου, οι τρεις chef κριτές του «MasterChef», Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, υποδέχονται τα μέλη των δύο μπριγάδων για το καθιερωμένο συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της Ομαδικής Δοκιμασίας.

Στο τέλος της βραδιάς θα γνωρίζουμε την τελική σύνθεση των δύο μπριγάδων, Κόκκινης και Μπλε, που θα συγκρουστούν στη μαγειρική «μητέρα των μαχών» του «MasterChef», με έναν και μόνο στόχο: την απόλυτη επικράτηση!

Η Κόκκινη μπριγάδα, έχοντας ήδη πετύχει δύο νίκες, έχει διαμορφώσει τα δεδομένα, καθώς ψήφισε και υπέδειξε τους δύο πρώτους υποψήφιους προς αποχώρηση της εβδομάδας.

Ο Πέτρος Ελευθεριάδης και ο Ανδρέας Καλαντράνης από τη Μπλε μπριγάδα φορούν τη μαύρη ποδιά και καλούνται απόψε να υπερασπιστούν τη θέση τους στο MasterChef 10, αλλά και την είσοδό τους στην τελική δεκάδα, μαζί με τον τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση, που θα προκύψει από τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που η Μπλε μπριγάδα χάσει ακόμη ένα μέλος της απόψε, η Κόκκινη, ως νικήτρια μπριγάδα της εβδομάδας, θα αποκτήσει το πλεονέκτημα να αποφασίσει ποιο μέλος της θα μεταφερθεί στη Μπλε μπριγάδα.

Διανύουμε την «Πράσινη εβδομάδα» και στην Ομαδική Δοκιμασία που προηγήθηκε, οι δύο μπριγάδες κλήθηκαν να διαχειριστούν τρία θαλάσσια ξενικά είδη: το λεοντόψαρο, το μπλε καβούρι και τον σαρδελόγαυρο. Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να παρουσιάσουν τα υλικά αυτά με δύο διαφορετικούς μαγειρικούς τρόπους: αχνιστό/μαγειρευτό πιάτο και τηγανητό/deep fried.

Η Μπλε μπριγάδα χρειάζεται τη νίκη για να μπορέσει να επηρεάσει τις εξελίξεις, ενώ η Κόκκινη για να διατηρήσει, για αυτή την εβδομάδα, τον απόλυτο έλεγχο. Η νικήτρια μπριγάδα αυτής της δοκιμασίας θα ψηφίσει και θα υποδείξει τον τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση, αυτόν που θα αντιμετωπίσει τον Πέτρο και τον Ανδρέα στην αποψινή Δοκιμασία Αποχώρησης.



Καλεσμένος στην κουζίνα του MasterChef 10 για τη Δοκιμασία Αποχώρησης με αντιγραφή πιάτου είναι ο chef Νίκος Μπίλλης, ένας από τους πιο δημιουργικούς εκφραστές της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας. Με εμπειρία σε κορυφαία εστιατόρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η μαγειρική του φιλοσοφία βασίζεται στη βιωσιμότητα, την εποχικότητα και την αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών.

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να κερδίσει και ποιος θα είναι, τελικά, ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση;