Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Η Κυβέλη τραυματίζεται σε ενέδρα

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στo επόμενo επεισόδιo της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθεί την Τρίτη (02.06.2026) στον ANT1, στις 21:00.

Grand Hotel: Τρίτη 02 Ιουνίου

Η Αλίκη, έξαλλη με τον Ιορδάνη, ενημερώνει τους πάντες ότι ο γάμος του με τη Φρίντα ακυρώνεται. Η Φρίντα είναι εξαφανισμένη κι εκείνος, καταρρακωμένος, το ρίχνει πάλι στο ποτό. Την ίδια ώρα, ένα καινούργιο σχέδιο ετοιμάζεται, με σκοπό να παγιδέψουν τον Ρήγα. Ο Χρόνης γράφει ένα νέο τηλεγράφημα, δήθεν από τον Μπακιρτζόγλου προς τον Αλεξίου, μέσω του οποίου απαιτεί να συναντηθούν. Ο Ρήγας αποφασίζει να πάει στη συνάντηση και η Κυβέλη προσπαθεί να τον πείσει να πάνε μαζί, έτσι ώστε να βεβαιωθεί εκείνη πρώτα ότι δεν πρόκειται για παγίδα. Τα πράγματα, όμως, δεν παίρνουν καλή τροπή για την ίδια, καθώς τραυματίζεται και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ο Ρήγας έρχεται σε σύγκρουση με τους αστυνόμους, ενώ ο Χατζημήτρος ανακαλύπτει την προδοσία του Νίκου, του χωροφύλακα. Έτσι, ζητάει από τον Νώντα να τον βγάλει από τη μέση κι εκείνος υπακούει. Όμως κάποιες λάθος κινήσεις θα οδηγήσουν τον Νώντα να τραπεί σε φυγή και θα φέρουν την Αστυνομία ένα βήμα πιο κοντά στην αποκάλυψη της αλήθειας…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ