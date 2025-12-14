Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Ο Δημήτρης Πανόπουλος ήταν ετοιμοπόλεμος, το πρωί ενημερώθηκε και ήρθε κατευθείαν για την εκπομπή»

«Ο Δημήτρης Πανόπουλος είναι και πολύ καλό παιδί και πάρα πολύ καλός στη δουλειά που κάνει οπότε δεν του ήταν πολύ δύσκολο», τόνισε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Για τη σχέση που διατηρεί με τα νούμερα τηλεθέασης αλλά και την έκτακτη απουσία από το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», το πρωινό της Κυριακής (14.12.2025). Ο ηθοποιός μίλησε και για την ημέρα που χρειάστηκε να λείψει από την εκπομπή και ο Δημήτρης Πανόπουλος έσπευσε να τον αντικαταστήσει με επιτυχία.

«Για την επόμενη χρονιά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε για το “Όπου υπάρχει Ελλάδα”. Όντως πάει καλά, την ευχαριστιέμαι την εκπομπή και την ευχαριστιόμαστε όλοι.

Παρακολουθώ τα νούμερα τηλεθέασης γιατί είναι ένα μέτρο σύγκρισης για το αν πάει μια εκπομπή, αν δεν πάει μια εκπομπή, αν θα κοπεί μια εκπομπή ή ένα σίριαλ» εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο γνωστός πρωταγωνιστής.

«Τα παρακολουθώ, όμως, τόσο όσο. Δηλαδή δεν θα τρελαθώ με τα καλά νούμερα, δεν θα απογοητευτώ με τα χάλια νούμερα. Απλά θέλω να είμαι ενημερωμένος για ότι συμβαίνει», πρόσθεσε.

«Ο Δημήτρης Πανόπουλος ήταν… ετοιμοπόλεμος! Το πρωί ενημερώθηκε και ήρθε κατευθείαν για την εκπομπή, εξαιρετικός. Είναι και πολύ καλό παιδί και πάρα πολύ καλός στη δουλειά που κάνει οπότε δεν του ήταν πολύ δύσκολο. Όταν, όμως, σε ρίχνουν σε ένα πρότζεκτ το οποίο είναι πλέον δομημένο και κάτι άγνωστο για σένα, πρωί πρωί, είναι λίγο θέμα και τα κατάφερε υπέροχα», υπογράμμισε, παράλληλα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην κάμερα του OPEN.