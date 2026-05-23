Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Ο Διοικητής κάνει μια μεγάλη συνειδητοποίηση σε σχέση με τη δολοφονία του Υάκινθου

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ1, «Το παιδί», που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στις 23:00.

Η Άφρο ζητάει από την Ελένη να συγκατοικήσουν, εκείνη όμως αποφεύγει να απαντήσει. Η Άρτεμις παρατηρεί πως η Ιρίνα και ο Γερμανός φέρονται περίεργα και νιώθει πως ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Ο Διοικητής κάνει μια μεγάλη συνειδητοποίηση σε σχέση με τη δολοφονία του Υάκινθου που φέρνει αναταραχή στους χωριανούς οι οποίοι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς της ΕΡΤ1, Το παιδί.

Το παιδί: Δευτέρα 25 Μαΐου

Eπεισόδιο 127ο. Η Άφρο ζητάει από την Ελένη να συγκατοικήσουν, εκείνη όμως αποφεύγει να απαντήσει. Η Άρτεμις παρατηρεί πως η Ιρίνα και ο Γερμανός φέρονται περίεργα και νιώθει πως ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Η Μαίρη προσπαθεί να διαχειριστεί αυτό που της εκμυστηρεύτηκε ο Φαίδωνας και μπαίνει σε δίλημμα για το αν πρέπει να μιλήσει στη Μίνα. Ο Διοικητής κάνει μια μεγάλη συνειδητοποίηση σε σχέση με τη δολοφονία του Υάκινθου που φέρνει αναταραχή στους χωριανούς οι οποίοι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Στο σπίτι, όλοι προσπαθούν να φροντίσουν την Άρτεμη η οποία επιμένει πως δεν έχει αρρωστήσει, αλλά έχει απλά ένα κακό προαίσθημα, όμως φτάνει σε μια ανατρεπτική συνειδητοποίηση.

Το παιδί: Τρίτη 26 Μαΐου

Eπεισόδιο 128ο. Η Άρτεμις αποκαλύπτει στους δικούς της ότι δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά, όμως οι αναφορές του Θέμη στα σήριαλ και στην πραγματική ζωή την κάνουν να σκεφτεί ξανά το ενδεχόμενο μιας πιθανής εγκυμοσύνης. Οι χωριανοί σκέφτονται σενάρια για να καλύψουν στην Αστυνομία τις μετακινήσεις του πτώματος, αλλά βρίσκονται σε αδιέξοδο. Τελικά, η Τιτίκα προτείνει να μιλήσουν με ένα πρόσωπο-κλειδί που μπορεί να τους βοηθήσει. Η Ελένη παραδέχεται στην Άφρο τι την φοβίζει στη συγκατοίκηση, ενώ η Μαίρη έχει έναν σοβαρό καβγά με τη Μίνα και μαζεύει τα πράγματά της. Ο Ιβάν επισκέπτεται το σπίτι της Άρτεμις και η συμπεριφορά του θορυβεί τον Δημήτρη.

Το παιδί: Τετάρτη 27 Μαΐου

Eπεισόδιο 129ο. Ο Θέμης επηρεάζεται αρνητικά από μερικά βίντεο στο διαδίκτυο και έρχεται σε μεγάλη ρήξη με τη Σίσσυ κατά τη διάρκεια του οικογενειακού δείπνου. Η Μαίρη με τη Μίνα παραμένουν μαλωμένες, αλλά μια απρόσμενη συνειδητοποίηση του Φαίδωνα θα καταλήξει να τις ξαναφέρει κοντά. Η Ιρίνα καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να αποτρέψει τον Ιβάν από το να θυσιαστεί για τον Δημήτρη και καταλήγει να του δίνει ένα αποχαιρετιστήριο φιλί, το οποίο βλέπει ο Δημήτρης. Τέλος, ο Παρασκευάς αναγκάζεται να ομολογήσει στον Πάκη την ανάμειξη των χωριανών στην υπόθεση του Υάκινθου.

Το παιδί: Πέμπτη 28 Μαΐου

Eπεισόδιο 130ό. Ο Δημήτρης και η Ανθούλα ζητούν τη βοήθεια της ΕΥΠ για να εμποδίσουν τον Ιβάν να κάνει μια ριψοκίνδυνη κίνηση. Ο Θέμης συμπαραστέκεται στον Πέτρο που είναι απογοητευμένος, αφού η πρόταση γάμου που έκανε στην Άρτεμη δεν πήγε όπως ήλπιζε. Η Άρτεμις προσπαθεί να επανορθώσει στον Πέτρο. Οι Νεοχωρίτες επισκέπτονται τη Ζιγκουάλα για να επικοινωνήσουν με τα πνεύματα και η Άφρο αποκαλύπτει στην Ελένη γιατί απεχθάνεται τα μέντιουμ. Στράτος και Παρασκευάς, με τη βοήθεια της Ζιγκουάλα, αποπειρώνται να πείσουν τον Διοικητή να κλείσει την υπόθεση του Υάκινθου. Ο Πάκης επεμβαίνει ανατρέποντας τα σχέδιά τους, ενώ η Ζιγκουάλα τους αφήνει με ερωτηματικά σχετικά με τη δολοφονία του Υάκινθου.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη